Wie eine Familie über die Runden kommt

Über Geld redet man nicht - ein Erzgebirger tut es dennoch. Er gewährt Einblick in den Haushalt seiner Familie in einer Region, deren Bewohner unterdurchschnittlich verdienen.

Von Michael Urbach

erschienen am 23.11.2016



Annaberg-Buchholz/Kamenz. Geld ist in Gesprächen für fast zwei Drittel der Deutschen absolutes Tabuthema, hat die Postbank ermittelt. Nicht für Thomas Eiffel*. Der Erzgebirger und seine Familie liegen beim Haushaltseinkommen unter dem Üblichen, wenn es nach der Statistik geht. Rund 3376 Euro netto - Kindergeld eingerechnet - stehen der fünfköpfigen Familie monatlich zur Verfügung. Ein guter Batzen weniger als im Sachsen-Durchschnitt: 3895 Euro netto für Paare mit Kindern nennt der jüngste Bericht des Statistischen Landesamtes über Einnahmen und Ausgaben privater Haushalte. Wie kommt man im Erzgebirgskreis als Familie über die Runden? Der Vater gibt "Freie Presse" Einblick in die Familienkasse.

Das kommt rein: Hauptverdiener ist Thomas Eiffel, 35. Er hat studiert und arbeitet als IT-Fachmann. Im Monat hat er 2100 Euro raus. "Fürs Erzgebirge ist das kein schlechter Verdienst", schätzt er. Seine Ehefrau Svenja* ist Verkäuferin in Teilzeit, bekommt den Mindestlohn. Von rund 1000 Euro brutto bleiben 700 Euro. Eiffels haben drei Kinder. Zwei gehen in die Schule, eins besucht den Kindergarten. Vom Staat bekommen sie 576 Euro Kindergeld. Macht in der Summe 3376 Euro. Das klingt erst mal gut für jemandem aus dem Erzgebirgskreis - jenem Landkreis, der in Sachsen die niedrigsten Bruttolöhne- und Gehälter pro Kopf verzeichnet.

Das geht weg: Eiffels leben in einer 100-Quadratmeter-Wohnung, zahlen dafür 700 Euro warm - der dickste Brocken bei den Ausgaben. Für ihre drei Kinder haben sie zwei Zimmer. Perspektivisch ist das ein Problem, eines der Mädchen steht vor der Pubertät, will mehr Freiraum. Doch was tun? "Ausreichend große Wohnungen für unter 1000 Euro sind fast unmöglich zu finden. Und ein Haus für einen vernünftigen Preis - aussichtslos", schildert Thomas Eiffel. Neben der Miete gehen 100 Euro Strom weg sowie 180 Euro für Kindergarten und Hort samt Essensgeld. Ein großer Posten im Haushaltsbuch ist auch die Mobilität. Zu den Raten für die beiden Autos - eine Familienkutsche und ein Kleinwagen - von 400 Euro kommen 300 Euro Spritgeld. Sie fährt täglich 15 Kilometer zum Job, er 20. Arbeitszeiten und Verkehrsanbindung machen es unmöglich, auf Autos zu verzichten.

Für Versicherungen - darunter fallen zum Beispiel die für die Autos, Hausrat, Haftpflicht, Berufsunfähigkeit - und Vorsorge fallen 400 Euro an. 120 Euro davon zahlen Eiffels in Riester-Verträge ein. Für ihre beiden größeren Kinder haben sie Ausbildungsversicherungen abgeschlossen - für das jüngste bisher nicht. "Zurzeit haben wir leider keinen Spielraum dafür", erklärt der Vater. Bis zu 500 Euro verschlingt die Ernährung der fünfköpfigen Familie. Um günstig davon zu kommen, nutzen Eiffels für die Wocheneinkäufe Discounter. Wurst und Fleisch vom Fleischer sind nicht drin.

Wer Kinder hat, der weiß: Die Sprösslinge wachsen schneller als man gucken kann. Daher ist relativ oft neue Kleidung fällig. Eiffel: "Unsere drei nehmen viel, was die Geschwister schon getragen haben." Dennoch muss die Familie im Schnitt 150 Euro für Kleidung und Schuhe aufbringen. Zu den kleineren Ausgaben zählen 40 Euro für Internet und Telefonie - die Erzgebirger haben günstige Partnerkarten fürs Handy - sowie 12 Euro für ihren Kleingarten. Alles in allem, weitere finanzielle monatliche Verpflichtungen in Höhe von 360 Euro eingerechnet, müssen Eiffels Fixkosten von 3142 einkalkulieren - bleiben unterm Strich 234 Euro übrig. Das gönnt sich die Familie: "Urlaub wollen wir jedes Jahr machen", sagt der Vater, "da legen wir Wert drauf". Als Sommerurlaub sei aber nur Camping möglich. Denn Thomas Eiffel hat die Erfahrung gemacht, dass während der Ferien an der Ostsee kaum eine Ferienwohnung für unter 100 Euro zu haben ist - Camping kostet pro Nacht rund 40Euro. Im Herbst fahren die Erzgebirger zudem ein verlängertes Wochenende weg. Auch ein bis zwei Ausflüge pro Monat gehören zum Familienalltag. Zu Essen gibt es dann Schnitten, Roster oder Wiener - Gaststätte ist zu teuer.

Das Finanz-Fazit: "Wenn am Monatsende 250 Euro übrig bleiben", sagt Thomas Eiffel, "ist es gut". Doch kaputte Geräte oder Autoreparaturen machen immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Für solche Fälle extra sparen können die Erzgebirger nicht. Früher war das anders. "Wir hatten mal ein Tagesgeldkonto. Aber rein finanziell gesehen, hat das dritte Kind noch mal richtig reingehauen." Eiffels Fazit: "Ich denke, wir liegen im Durchschnitt. Es ist typisch für Familien, dass man monatlich knaupelt."

Der Wunschzettel: Eiffel wünscht sich, dass Familien steuerlich stärker entlastet werden, etwa bei den Rentenbeiträgen. "Ich findet es unfair", sagt er, "dass wir so viel zahlen wie Leute, die keine Kinder haben." Zudem sollten mehr Dinge absetzbar sein, wie Essensgeld für die Kinder oder Schulbedarf. Auch eine Möglichkeit in seinen Augen: kostenlose Kinderbetreuung oder Zuschüsse für Klassenfahrten. Es gebe aber auch positive Dinge: "Der Familienpass des Landes Sachsen, mit dem Familien mit drei Kindern und mehr kostenlos in bestimmte Schlösser, Burgen und Museen dürfen, ist eine feine Sache." Eines findet Thomas Eiffel ungerecht: "In Zoos zum Beispiel gelten Familienkarten oft nur für bis zu zwei Kinder. Das regt mich auf."

Auch für Gewerkschaften ist es immer ein Thema, wie Familien bessergestellt werden können. So plädiert Michael Willnecker, Vorsitzender des DGB Erzgebirge, etwa für Kostenbeteiligung der Arbeitgeber an den Zusatzbeiträgen der Krankenkassen oder kostenfreie Schülerbeförderung. Der Gewerkschafter hat die Zukunft der Region im Blick: Guter Verdienst steigere Kaufkraft, Bedarf und Absatz, argumentiert er. Willnecker: "Familien könnten sich dann auch für mehr Kinder entscheiden und sie bleiben hier."

* Namen geändert