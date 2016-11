Wie soll die neue Krippe aussehen?

Drei Büros haben ihre Entwürfe für das Gebäude vorgelegt, Bürger und Gemeinderäte haben Bewertungsbögen ausgefüllt. Wenn diese gesichtet sind, stimmt Crottendorfs Rat ab, welche Variante umgesetzt wird.

Von Julia Keller

erschienen am 12.11.2016



Crottendorf. Für zwei Krippengruppen und vier Kindergartengruppen ist das Haus Bärenkinder der Kita Crottendorf ausgerichtet. Doch der Platz wird eng: 2011 wurde der Gemeinde die höchste Geburtenrate Sachsens bescheinigt. In jenem Jahr brachten Crottendorferinnen 41 Babys zur Welt. Und die Anzahl der jährlichen Geburten ist weitgehend konstant, sagt Bürgermeister Sebastian Martin. Außerdem möchten einige Eltern, die in Crottendorf arbeiten, aber nicht wohnen, ihre Kinder ebenfalls in die Einrichtung bringen.

Die Krippenkinder sollen ein eigenes Gebäude neben dem Haus Bärenkinder bekommen, hat deshalb der Stadtrat entschieden. 2018 ist der Baubeginn geplant. Derzeit vergleicht die Verwaltung die Entwürfe, die drei Planungsbüros in einer Sondersitzung des Gemeinderates vorgestellt haben. An jenem Abend haben Bürger und Ratsmitglieder Bewertungsbögen ausgefüllt, auf denen sie Noten für Einzelaspekte der Konzepte vergeben haben, beispielsweise für Baukosten und Architektur. Wenn die Bögen und die Entwürfe ausgewertet sind, entscheidet der Gemeinderat, welcher Plan umgesetzt wird.

Die Vorgaben der Gemeinde sehen vor, dass ein Kostenrahmen von einer Million Euro eingehalten wird. Das Gebäude sollte ein Flachbau sein und eine einfache Architektur erhalten, die sich möglichst günstig bauen lässt. Fürs Krippenalter sind gesetzlich separate Schlaf- und Gruppenzimmer vorgeschrieben. Die zusammengehörigen Gruppen-, Wasch- und Schlafräume sollen in der Crottendorfer Krippe möglichst nah beieinander liegen. Alle Zimmer sollen in eine Etage. Drei Gruppen sollen im Gebäude Platz haben: eine mit zwölf und zwei mit je 16 Kindern.

Die Firma Bauconcept hat zwei verschiedene Konzepte für die Außengestaltung des Hauses vorgelegt. Ein Entwurf hat ein Flachdach, der zweite ein Dach mit vier Giebeln. Hinter drei Giebeln liegt je ein Gruppenzimmer, hinter dem vierten der Sportraum. Jeder Giebel hat eine andere Farbe - über die Töne kann die Verwaltung entscheiden. Von jedem Gruppenraum führt eine Tür auf eine kleine, überdachte Terrasse. Die Fassade an der Gebäuderückseite ist mit Holz verkleidet. Jeder der Waschräume hat ein Fenster. Schlaf- und Gruppenraum lassen sich je durch eine Schiebetür trennen und verbinden. Die Kostenschätzung liegt bei etwa 1,25 Millionen Euro.

Das Unternehmen Planwerk 13 plant innen liegende Waschräume, die von den Gruppenräumen direkt zu erreichen sind. Oberlichter sorgen in den Bädern für Tageslicht und Frischluft. Neben den Türen der Gruppenzimmer sind farbige Festverglasungen vorgesehen, durch welche das Kitapersonal in den Flur schauen kann. Der Sportraum ist mit Glaselementen vom Flur getrennt, die sich beiseite schieben lassen. Die Vorderfassade hat große Fenster und farbige Festverglasungen. Das Flachdach ist begrünt. Rund 1,67 Millionen Euro würden für dieses Gebäude laut Firma fällig.

Das Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau Annaberg hat das günstigste Konzept vorgelegt. Mit ungefähr 1,2 Millionen Euro Kosten rechnet man dort. Das Gebäude kann lang gestreckt oder winkelförmig errichtet werden. Ein Teil des Winkelbaus ragt ins Nachbargrundstück - der Besitzer hat bereits signalisiert, dass er eine Teilfläche verkaufen würde. Die Innengestaltung ist bei beiden Entwürfen weitgehend identisch: Der Sportraum ist teilbar, die Geräte haben einen eigenen Raum. Auch Kinderwagenraum und Garderobe sind separat. Außerdem haben die Sehmaer ein Zusatzzimmer eingeplant. Dort könnten beispielsweise kranke Kinder unterkommen, bis ihre Eltern sie abholen. Jeder Gruppenraum hat eine Tür zum Garten.