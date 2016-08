Wintersportregionen in Schwarzwald und Erzgebirge kooperieren

erschienen am 27.08.2016



Oberwiesenthal/Hinterzarten (dpa) - Die Wintersportregionen im Hochschwarzwald und im Erzgebirge arbeiten künftig stärker zusammen. Kern der Partnerschaft, die am Samstag vorgestellt wurde, ist die gegenseitige Anerkennung der Saisonkarten: Wer mit einer Dauerkarte des Liftverbundes Feldberg nach Sachsen kommt, darf dort bis zu eine Woche lang die Pisten am Fichtelberg ausprobieren - und umgekehrt. Wie die Organisatoren mitteilten, ist es die bundesweit erste Kooperationen zweier Skigebiete, die so weit voneinander entfernt liegen. Ein enger Austausch der Regionen solle die Qualität beider Standorte steigern, hieß es.