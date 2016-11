Zug hält am Bahnhof des Lebens

Drogenprävention, wie es sie bisher in Deutschland noch nicht gegeben hat - damit macht Annaberg-Buchholz gegenwärtig auf das Problem im Erzgebirge aufmerksam. Durchaus mit Schockwirkung.

Von Antje Flath

erschienen am 08.11.2016



Annaberg-Buchholz. Sechs Jugendliche treffen sich auf dem Fußballplatz, feiern den Sieg ihrer Mannschaft anschließend in der Diskothek. Zigaretten, Alkohol, Joints und Drogen wie Chrystal Meth kommen im Lauf der Zeit ins Spiel . Die Heimfahrt endet für einen Unbeteiligten tödlich. Ein völlig zerstörtes Motorrad liegt vor einem stark beschädigten Auto. Doch die Szene gehört nicht mehr zum Film, sie ist Realität - nachgestellt nach einem realen Fall im "Revolution Train" - einem Anti-Drogen-Zug, der in Tschechien konzipiert und aufgebaut wurde.

Ein echtes Schwergewicht, nicht nur seiner 150 Meter Länge und seiner 300 Tonnen Gewicht wegen. Vor allem mit seinem Inhalt haben die Initiatoren um Pavel Tuma einiges in die Waagschale zu werfen. Mit Drogenprävention, wie es sie bisher in Deutschland noch nicht gegeben hat. Sinnbildlich für den Bahnhof des Lebens stehend, sollen die sechs Waggons insbesondere Kindern und Jugendlichen helfen, sich für den richtigen Zug in ihrem Leben zu entscheiden. Dabei setzen die Initiatoren vor allem auf Interaktion. So finden sich die Besucher zwischen den Filmszenen nicht nur in dem Unfallszenario, sondern beispielsweise auch in einer Arrestzelle, einem Verhörraum und einem Drogennest wieder. Das hinterlässt Eindrücke, die wohl keiner so schnell wieder vergisst. Genau darauf setzen Pavel Tuma und sein Team: Denn nachweislich behält der Mensch 80 Prozent dessen, was er selbst erlebt hat. Beim Hören sind es dagegen nur 10, beim Lesen 15 Prozent.

Knapp 1400 Schülerinnen und Schüler aus dem Erzgebirgskreis werden in den nächsten Tagen in den Zug einsteigen und die Geschichte von Petra und Marcel miterleben. Von Petra, die als Klassenbeste immer denkt, dass sie ihren Drogenkonsum im Griff hat, bis sie schließlich von ihrer Freundin in letzer Sekunde vor dem Tod gerettet wird - mit einem Kind im Bauch. Ihr Sohn wird zu ihrem Rettungsanker. Dennoch gelingt ihr erst nach drei Jahren der Entzug. Marcel schafft diesen Absprung nicht, setzt sich schließlich den berüchtigten goldenen Schuss. Die letzte Szene im Film und auch der letzte realistisch nachgestellte Tatort im Zug.

Marcel war ein Freund von Pavel Tuma. Seine Geschichte war es, die ihn vor zehn Jahren bereits über den Zug nachdenken ließ. Bisher hauptsächlich in Tschechien unterwegs, sind allein seit dem Frühjahr des vorigen Jahren mehr als 20.000 Besucher eingestiegen. Mehr als 90 Prozent von ihnen haben das Programm laut Pavel Tuma positiv bewertet. So wie eine 14-jährige Schülerin aus Usti nad Labem: "Einen besseren Vortrag habe ich nie erlebt. Man kann es eigentlich nicht Vortrag nenne. Es ist eine Lebenserfahrung, die jeder absolvieren sollte."

Erst in diesem Frühjahr ist die deutsche Version entstanden. Mittlerweile denkt er bereits über einen Nachfolger nach. Der soll nicht nur noch moderner werden, sonder auch hauptsächlich in Deutschland unterwegs sein. Denn Pavel Tuma ist überzeugt: "Die Einstellung der Gesellschaft zur Drogenprävention ist immer noch lauwarm. Der Anti-Drogen-Zug hat das Potenzial, genau das zu ändern."

Interessierte Bürger können heute von 16.10 bis 18.20 Uhr den Zug am Unteren Bahnhof in Annaberg-Buchholz besuchen.