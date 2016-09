BMW in LÃ¶ÃŸnitz in Flammen

BMW in Lößnitz in Flammen

erschienen am 16.09.2016



Lößnitz. In der Nacht zum Freitag ist es in Lößnitz auf dem Steinweg zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Lößnitz, Dittersdorf, Affalter und Grüna waren bei der Löschung des BMW beteiligt. Vor dem brennenden Fahrzeug befand sich noch ein Transporter, der aber noch weggefahren werden konnte.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Seit einigen Monaten kommt es in Lößnitz wiederholt zu Autobränden. (fp)