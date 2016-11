Diese Schüler haben die Auer Bahnschranken berühmt gemacht

Über den Bahnübergang in der Clara-Zetkin-Straße sprach die ganze DDR. Das war das Werk einer Gruppe junger Leute.

Von Mario Ulbrich

erschienen am 24.11.2016



Aue. Das Bahnwärterhäuschen an der Auer Clara-Zetkin-Straße ist seit wenigen Tagen abgerissen, der letzte Schrankenwärter im Erzgebirge hat seinen Dienst beendet. Ein Stück Eisenbahngeschichte ist zu Ende gegangen. Es war nicht das erste Mal, dass dieser Bahnübergang im Blickpunkt stand. Im Jahr 1980 verbreitete die beliebte Fernsehsendung "Außenseiter - Spitzenreiter" den Namen, den ihm der Volksmund angedichtet hatte, in der gesamten DDR: Glück-Auf-Bahnübergang - denn es war Glück, wenn er auf war. Ein Witz, der bis heute unvergessen ist.

"Wenn wir uns auswärts als Auer zu erkennen geben, werden wir oft auf zwei Dinge angesprochen: Auf unsere Veilchen-Fußballer und auf diesen Bahnübergang", sagt Gabi Böhme (54). Sie gehörte zu den Schülern, die dafür gesorgt haben, dass die Glück-Auf-Schranke ins Fernsehen kam. So sprach es sich herum: Der Bahnübergang in der Auer Zetkin-Straße ist täglich acht Stunden und 22 Minuten geschlossen. Dazu kommt noch eine weitere Stunde Rangierzeit - DDR-Rekord!

Um das zu ermitteln, hatten die Schüler der Klasse 11/5 der damaligen Ernst-Schneller-Oberschule auf dem Zeller Berg hart gearbeitet. "Wir bildeten Gruppen, stellten uns abwechselnd an den Übergang und stoppten die Zeit", erzählt Gabi Böhme. "Dafür haben wir einen Tag unserer Winterferien aufgewendet."

Bloß zwischen Mitternacht und Morgengrauen wollte niemand gerne Wache halten. "Wir Jungs opferten uns", sagt Frank Schmidt, ein anderer Ehemaliger der Klasse 11/5. "Es lag ja auch ein Reiz darin, der Kälte zu trotzen und nicht einzuschlafen." Der Schrankenwärter erlaubte den Jungen, sich im Vorraum des Bahnwärterhäuschens aufzuwärmen. Die Mädchen waren tagsüber von einer älteren Dame aufgenommen worden, deren Haus oberhalb des Bahnübergangs stand.

Den Anstoß für die Zählung hatte Klassenlehrer Harry Espig gegeben, nachdem er bei "Außenseiter - Spitzenreiter" einen Aufruf zur Suche nach dem am längsten geschlossenen Bahnübergang gehört hatte. Seine Schüler waren Feuer und Flamme. Schließlich ärgerten sie sich ständig über die Schranke, die auf ihrem Schulweg lag - und ihn allzu oft versperrte. "War man spät dran, war sie garantiert unten und man kam zu spät", erzählt Gabi Böhme.

Vor dem Mikrofon des DDR-Fernsehens ging Klassenlehrer Espig vorausschauend in die Vorwärtsverteidigung: "Es zeugt von einem gesunden staatsbürgerlichen Bewusstsein, dass sich die Schüler um solche Probleme kümmern." Welcher Funktionär hätte dagegen etwas sagen können? Angestiftet von Moderator Hans-Joachim Wolle sang die Klasse dann am Bahnübergang das Steigerlied: "Glück auf, Glück auf ..."

Dass die Schranken so häufig geschlossen waren, lag am enormen Zugverkehr der damaligen Zeit. Im Vergleich zu heute gab es zusätzlich die Bahnstrecke nach Blauenthal. Betriebe wie die Damastweberei, der Kohlehandel und das Halbzeugwerk hatten eigene Bahnanschlüsse. Heute trifft das nur noch auf die Nickelhütte zu, und die Schranke ist meist nur zweimal pro Stunde kurz unten.