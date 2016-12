Ekel-Fund in Lauter: Spaziergänger entdeckt Tierkadaver

erschienen am 27.12.2016



Lauter-Bernsbach. An einem Feldweg an der Bundesstraße 101 bei Lauter-Bernsbach hat ein Spaziergänger mehrere illegal abgelegte Gebeine und Schädelteile von Tieren entdeckt, vermutlich von Schafen. "Das ist eine Sauerei", sagt Steffen Kunzmann, der zufällig mit seinem Hund auf die Überreste stieß. Er vermutet, dass jemand nach einer Möglichkeit gesucht hat, die Kadaver billig zu entsorgen. "Es sieht so aus, als seien die Schafe ausgekocht worden."

Dem Landratsamt des Erzgebirgskreises wurde der Fall am Dienstag erst auf Anfrage der "Freien Presse" bekannt. Man werde sich nun um die Entsorgung der Kadaver kümmern, so ein Sprecher. Kunzmann war bereits am Sonntag kurz vor dem Ortseingang aus Richtung Schwarzenberg auf die Kadaver gestoßen. Derartige Funde sind laut Landratsamt keine Seltenheit. Fünf bis zehn Fällen werden pro Jahr in der Region bekannt. "Die Gründe für solche Vorkommnisse sind meist verantwortungslose Tierhalter, die illegal Schlachtungen durchführen." (juef)