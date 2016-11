Am Küchentisch auf Augenhöhe: Politik trifft Ängste und Sorgen

SPD-Landesvorsitzender Martin Dulig stellt sich in Marienberg den Fragen der Bürger

erschienen am 19.11.2016



Die Distanz zwischen Politik und Bürger zu überwinden, auf Augenhöhe miteinander reden - diesen Aufgaben stellt sich der SPD-Landesvorsitzende Martin Dulig mit seinem Küchentisch. Am Donnerstagabend war er im prall gefüllten Marienberger Ratssaal aufgestellt. Die etwa 60 Gäste bekamen die Möglichkeit, mit Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, SPD-Direktkandidat Sören Wittig, Thomas Hofmann vom Diakonischen Werk Marienberg und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Dulig zwei Stunden ins Gespräch zu kommen. Versprochen waren Antworten auf bewegende Fragen. Ein Diskurs mit Resümee:

Warum verspielen Politiker Vertrauen und Glaubwürdigkeit?

Eine Bürgerin, die sich mit zwei Jobs über Wasser hält, ist sauer, dass Politiker stets ihre Meinung ändern. Köpping verweist darauf, dass auf Veränderungen Reaktionen erfolgen: "Aber wir müssen das der Bevölkerung auch erklären." Die Ministerin wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, in der Flüchtlingskrise einen Alleingang unternommen zu haben. Dulig spielt auf immer komplexere Papiere an: "Auch ich habe so manches Rettungspaket nicht mehr verstanden."

Wie geht es weiter in Sachen Flüchtlingspolitik?

Verwaltungen und Institutionen müssen klarer formulieren, was von Flüchtlingen verlangt wird. Und: Was wird nach den drei Jahren Bleiberecht, fragt Hofmann. Das sei davon abhängig, wie es dann in den jeweiligen Herkunftsländern aussieht, antwortet Köpping. "Zudem kann das Bleiberecht auf fünf Jahre verlängert werden. Danach ist auch ein generelles Bleiberecht möglich." Köpping fordert schnellere Asylverfahren.

Wo bleibt die Unterstützung für den ländlichen Raum?

Infrastruktur, Tourismus, Fachkräftemangel, Altersarmut, Niedriglohn und demografischer Wandel - die Angst vor den Folgen der Leuchtturmbildung in den Ballungszentren und den Konsequenzen für den ländlichen Raum werden mehrfach unter den verschiedenen Aspekten angesprochen. Sören Wittig nimmt beim Lohngefüge die Gewerkschaften in die Pflicht. Dulig wiederum betont: "Es hat mittlerweile jeder kapiert, dass die Niedriglohn-Strategie kontraproduktiv ist. Der SPD-Landeschef verweist außerdem auf Fachkräfteinitiativen in jeder Region. Zum Thema Infrastruktur für Bus und Bahn sagt der stellvertretende Ministerpräsident: "Der Öffentliche Personennahverkehr ist bis 2032 gesichert."

Was unternimmt der Freistaat gegen den Lehrermangel?

"Hier ist viel gemacht worden", meint Petra Köpping - Seiteneinsteiger, mehr Studienplätze, bessere Bezahlung. Trotzdem: "Der Stellenabbau der vorangegangenen Jahre fällt uns nun auf die Füße", bekennt Dulig.

Wie kann dem Ärztemangel entgegengesteuert werden?

Die Gesprächsrunde wirkt ratlos. Obwohl finanzielle Anreize den Ärzten angeboten werden, gelingt es nicht, diese ausreichend für eine Tätigkeit im ländlichen Raum zu begeistern. "Das ist nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches oder sogar weltweites Problem", formuliert es Köpping.

Werden freiwillige Feuerwehren künftig besser gefördert?

"Früher wurden im Mittleren Erzgebirgskreis höhere Fördergelder ausgezahlt als jetzt im Erzgebirgskreis", kritisiert Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich. Er fordert eine bessere Unterstützung. Dulig bestätigt Nachholbedarf.

Stand der Gesprächstisch wirklich in Duligs Küche?

Ja. Genau genommen zehn Jahre lang. Mittlerweile habe seine Frau den gewünschten neuen Küchentisch - zum Ausziehen für mehr Platz.

Was hat der Abend gebracht?

Gespaltenes Fazit bei den Gästen. Es bleibt dabei: Es fehlen klare Antworten auf brennende Fragen. Dennoch: Die offene Diskussion auf Augenhöhe ohne verbale Entgleisungen ist wichtig. Dulig: "Dieser Abend ist nicht alltäglich. Nehmen wir als Gegenstück die Verrohung der Sprache im Internet. Das ist die erste Stufe der Gewalt. Wir brauchen aber Respekt im Umgang miteinander." (rickh)