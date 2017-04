Aprilwetter wirbelt den Frühjahrsputz durcheinander

Während vielerorts schon gewienert wurde, steht andernorts das große Reinemachen noch aus. Denn die Kälte und der Regen machen teils einen Strich durch die Rechnung.

Von Ulrike Abraham, Georg Müller, Holk Dohle und Christoph Pengel

erschienen am 29.04.2017



Marienberg/Zschopau. Splitt auf den Gehwegen, Müll im Straßengraben, Schmutz auf der Sitzbank - in den vergangenen Monaten hat sich in der Region jede Menge Dreck und Unrat angesammelt. Daher heißt es nun: Saubermachen. Nicht überall ist das wegen des Wetters aber schon möglich.

Die Bauhofmitarbeiter: "Wir haben vor zwei Wochen die Gelegenheit genutzt, als einige Tage schönes Wetter war", betont Mike Schüppel vom Olbernhauer Bauhof. Damals wurde vor allem der Splitt entfernt. Mit ihm wurde in den Wintermonaten auf den Straßen sowie Wegen gestreut. Kehrmaschinen nahmen den Splitt auf. Darüber hinaus wurde jede Menge Müll beseitigt. Wegen des Schnees war das im Winter kaum möglich. Deshalb sammelte sich Unrat an. Schüppel weist darauf hin, dass noch nicht überall für Ordnung gesorgt werden konnte. So wollen die Bauhofmitarbeiter noch in Pfaffroda Hand anlegen.

In Großolbersdorf war dieses Jahr Muskelkraft gefragt. Das Anbaugerät für den Unimog ist verschlissen, die Bauhofmitarbeiter mussten auf den guten alten Besen zurückgreifen, um Abflüsse und Rinnstein zu reinigen. "Man glaubt gar nicht, was sich da an Schmutz sammelt", sagt Thomas Schreiter, Mitarbeiter des Bauamtes. Außerdem muss auf den Sportplätzen Laub gerecht, auf den Spielplätzen müssen Geräte repariert werden. Rund drei Wochen braucht der Bauhof, um die Gemeinde mit den drei Ortsteilen nach dem Winter auf Vordermann zu bringen.

Die Vereinsmitglieder: Beim Off-Road-Club Hilmersdorf ist schon Anfang April mit dem Frühjahrsputz begonnen worden. Da den Motorsportlern an den Wochenenden nach dem ersten Arbeitseinsatz dann jedoch witterungsbedingt die Hände gebunden waren, gebe es links und rechts der 1,6 Kilometer langen Motocross-Strecke noch genügend zu tun, berichtet Christoph Seifert, der Vorsitzende des 100 Mitglieder zählenden Vereins. Darum werde auf dem 2,5 Hektar großen vereinseigenen Areal unweit der Drei-Brüder-Höhe auch heute wieder in die Hände gespuckt.

Eine sich jeden Frühling wiederholende Aufgabe sei die Instandsetzung des Zufahrtsweges der Motorsportler zu ihrem Vereinsgelände. Obwohl der Rad- und Wanderweg für den Durchgangsverkehr gesperrt sei, werde er vor allem von Lkw-Fahrern als Abkürzung genutzt. "Da können wir so viel Frostschutz auffüllen, wie wir wollen. Die fahren den Weg immer wieder kaputt", schimpft Christoph Seifert.

Der Olbernhauer Bergbauverein hat den Frühjahrsputz schon über die Bühne gebracht, im März haben sich sechs Helfer aufgerafft, um das Außengelände von Ästen und Buchenblättern zu befreien. Die mangelnde Beteiligung führt der Vorsitzende Uwe Kempe auf das schlechte Wetter zurück.

Die Kleingärtner: An Frühjahrsputz ist angesichts des Wetters bei den Pockauer Kleingärtnern in den vergangenen Tagen kaum zu denken gewesen. Es sei zu kalt, zu nass, zu ungemütlich, sagt der Vorsitzende Günter Vogel. Daher wurde bislang noch kein Wasser angestellt. Anfang Mai soll sich das aber ändern. Spielt das Wetter mit, werden auf den 115 Parzellen der drei Anlagen die Rasenflächen gemäht, altes Holz entfernt und die Lauben gesäubert. Zudem stehen gemeinsame Arbeitseinsätze an, bei denen das Vereinsheim gestrichen und Zäune ausgebessert werden. "So einen klassischen Frühjahrsputz gibt es bei uns an sich gar nicht", sagt Vogel. "Viele Arbeiten verteilen sich über das Jahr."

Die Putzprofis: Im Krankenhaus fällt der Frühjahrsputz aus. "Bei uns gelten das ganze Jahr über besondere Hygienevorschriften", sagt Anna-Luise Hausotte, Verwaltungsleiterin im Klinikum Mittleres Erzgebirge. Auch der Außenbereich werde ständig gepflegt, um den Patienten einen schönen Ausblick zu bieten.

Karl-Heinz Graupner ist 70 und froh, dass er sich nur noch um seine eigenen 1000 Quadratmeter kümmern muss. Nach der Wende betrieb er 20 Jahre lang einen Hausmeisterservice in Zschopau. Im Frühjahr waren die Auftragsbücher stets gut gefüllt: Vor allem ältere und beruflich eingespannte Menschen haben seine Dienste in Anspruch genommen: Er sollte nach den Wintermonaten die Grundordnung wiederherstellen. "Die meisten wollten den Gehweg vor ihrem Haus reinigen lassen, Türen streichen, Fenster putzen." Zu manchem Grundstück sollte er gleich mit Kettensäge anrücken und im Garten ein paar Bäume fällen. Und ist er mit dem eigenen Frühjahrsputz schon durch? Graupner lacht. "Nein, aber Sie können mir gern helfen."