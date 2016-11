Beitragserhöhung wirft Fragen auf

In Marienberg werden die Eltern ab 2017 erheblich mehr Geld für die Kinderbetreuung zahlen müssen. Im Vorfeld des dazu zu fassenden Stadtratsbeschlusses gibt es Diskussionen - öffentlich und hinter verschlossenen Türen.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 05.11.2016



Marienberg. Ein Aushang in der Niederlautersteiner Kita kündigt an: Ab Januar 2017 sollen Eltern knapp 321 Euro im Jahr mehr für die Betreuung von Krippenkindern zahlen, eine Erhöhung der Beiträge von 195 auf knapp 222 Euro im Monat ist geplant. Für Kindergartenkinder sollen es 123 statt 105 Euro werden, für Hortkinder 78 statt 60. Die Erhöhung gilt für alle Einrichtungen in den Marienberger Ortsteilen, der Beschluss dazu soll am Montag im Stadtrat gefasst werden. Diskutiert wird das Thema schon seit Monaten: im nichtöffentlichen Teil des Verwaltungsausschusses.

Ende September wurden die Kita-Träger über die Pläne informiert. Danach oblag es ihnen, mit Einrichtungen und Elternvertretern zu sprechen und sich der Stadt gegenüber zu äußern. Beides ist in unterschiedlicher Form geschehen: Der Aushang in der Kita Niederlauterstein nannte konkrete Summen, der in der Kita Buratino nicht. In Pobershau wurde die Leiterin erst in dieser Woche vom Träger informiert. So kommt es, dass manche Eltern nichts von der Erhöhung wissen, während sich andere an die Stadt gewandt haben. Sie verstehe, dass erhöht werden muss, sagt eine Elternvertreterin: "Aber das ist zu heftig. Warum wird das nicht schrittweise getan?" Für Eltern mit mehreren Kindern sei das schwer zu stemmen. Nach der geplanten Erhöhung wäre die Betreuung in Marienberg teurer als in den Nachbarorten. "Wieso wird das ohne Diskussion beschlossen?", fragt eine andere Mutter.

Manche Räte hätten die Eltern gern eher einbezogen. Tatsache ist: In Ausschüssen darf unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten werden. Das legt die sächsische Gemeindeordnung fest. Peter Musall, ehemaliger Rektor der Verwaltungsfachhochschule Meißen, erklärt: "Ausschüsse bieten den Räten einen Raum, in dem sie frei sprechen und sich eine Meinung bilden können."

Im Oktober allerdings sollten die Räte im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung darüber beschließen, ob die Verwaltung den nächsten Haushalt mit den höheren Gebühren planen darf. Eine schriftliche Beschlussvorlage hat es dem Vernehmen nach dazu nicht gegeben. Der Beschluss kam trotz Enthaltungen und Gegenstimmen mehrheitlich zustande. "Das geht so überhaupt nicht", kommentiert Musall. Weder sei das Vorgehen transparent für die Bürger, noch fair gegenüber den Räten, die mit dem Beschluss überrannt wurden. Der ist so zwar ungültig, da er aber den Haushalt betrifft, beeinflusst das die Entscheidung über höhere Gebühren nicht.

Die war abzusehen: Zuletzt wurden die Gebühren 2010 erhöht. In dieser Zeit stiegen die Betriebskosten pro Krippenplatz um etwa 120Euro im Monat, bei Kindergarten- und Hortplätzen um je 60 und 30 Euro, wie aus Unterlagen der Stadt hervorgeht. Das lag vor allem an den Personalkosten, erklärt Pressesprecherin Gisela Clausnitzer. Diese Mehrkosten trug die Stadt. So zahlte Marienberg 2015 rund 6,3Millionen Euro - 1,8Millionen mehr als 2010. Eine Erhöhung ist schmerzlich, aber unvermeidbar, sagt Ralf Unglaube. Als Geschäftsführer des Trägervereins Kinderwelt Erzgebirge ist er für die meisten der Einrichtungen in Marienberg und den Ortsteilen verantwortlich. Nur so könne die Qualität der Betreuung gehalten werden. Auch seien die Kitas in den Ortsteilen klein. Das ermögliche den Eltern eine Betreuung vor Ort, sei aber teurer als größere zentrale Einrichtungen.

Bleibt die Frage: Soll man die Bürger in politische Prozesse einbeziehen? Man könne notwendige Entscheidungen auch zerreden, so Unglaube. Ebenso sieht es Politikwissenschaftler Tom Thieme von der Universität Chemnitz. Er gibt zu bedenken: "Deutschland ist eine repräsentative Demokratie: Wir wählen Vertreter, die Entscheidungen treffen." Aber gerade im Lokalen sollte man die Leute mitnehmen, schließlich betreffen sie die Themen unmittelbar, fordert er.

Die Erhöhung hätte öffentlich diskutiert werden können, betont auch Peter Musall. Kitakosten sind für die Eltern eine erhebliche Belastung. Umso wichtiger ist es abzuwägen, wann und wie die informiert werden, die es betrifft.