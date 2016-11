Die Gewinner und Verlierer des neuen Welterbe-Antrags

Das Erzgebirge wagt den nächsten Anlauf auf den Unesco-Titel. Im neuen Entwurf wurde allerdings der Rotstift angesetzt. Ausgerechnet das Spielzeugdorf spielt keine Rolle mehr - oder doch?

Von Georg Müller und Patrick Herrl

erschienen am 30.11.2016



Marienberg. Seiffen ist raus aus dem neuen Entwurf der Montanregion Erzgebirge auf den Unesco-Welterbetitel. Bergkirche und Reifendrehwerk sind der deutlichen Straffung des Projekts zum Opfer gefallen. Vorerst. Denn es besteht Hoffnung, dass das Spielzeugdorf mit seinem Kunsthandwerk bis zur endgültigen Fertigestellung der Bewerbung noch aufgenommen wird.

"Der ursprüngliche Antrag war wahrscheinlich zu innovativ. Wir würden das gesamte Projekt gefährden, wenn wir die Entscheidung nicht akzeptieren würden", sagt Seiffens Bürgermeister Martin Wittig (CDU). Denn es habe ganz klare Forderungen gegeben. Damit meint er die Anmerkungen des Internationalen Denkmalrates in Paris. Aus deren Konsequenz richtet der Welterbeverein den Fokus speziell auf den Erzbergbau und reduziert die Anzahl der sächsischen Bestandteile von ursprünglich 79 auf etwa 20. Auch die Bergbaufolgeindustrie wurde rausgenommen - und damit auch Seiffen.

Matthias Voigt, Projektmanager bei der Wirtschaftsförderung Erzgebirge, betont, dass sich das Spielzeugdorf durchaus noch Hoffnungen machen darf. So gebe es Überlegungen, den Ort als Siedlungslandschaft mit seinem Reifendrehwerk und der Kirche als Beispiel der durch den Bergbau entstandenen Bräuche und Traditionen aufzunehmen. "Seiffen ist weltweit bekannt", sagt Voigt. Die Holzkunst des Ortes habe unmittelbar mit dem Bergbau zu tun. "Es wäre natürlich sehr schade, wenn Seiffen nicht direkter Bestandteil des Antrages wäre. Wir müssen abwägen."

Voigt erklärt aber auch, dass es wichtig ist, den Rat der Experten umzusetzen. Die Konzentration auf den Erzbergbau erhöhe die Chancen auf den Welterbetitel deutlich. Zwar gebe es auch andere Titelträger, bei denen sich Objekte über eine größere Fläche erstrecken, "vielleicht waren wir mit unserem Projekt aber doch noch ein paar Jahre voraus".

Hoffnung also in Seiffen. Die sind bei anderen hingegen geschwunden. Das Kalkwerk Lengefeld ist genauso dem Rotstift zum Opfer gefallen wie das Schloss Schwarzenberg. Sie sind nicht Teil der 20 ausgewählten Kulturlandschaften. "Wir hatten bereits die Befürchtung, dass es so kommt", sagt Martina Reichel, Leiterin des Museums Kalkwerk. Die Einrichtung sei einzigartig und bringe die Voraussetzungen mit, nur passe sie eben nicht mehr inhaltlich in das Konzept. "Das ist sehr traurig." Reichel hatte so wie die Stadt auf eine höhere Bekanntheit gehofft, die ein Welterbetitel mit sich bringt. Zudem wären die Chancen auf Fördermittel für nötige Sanierungen gestiegen. Resignieren will Martina Reichel keinesfalls. "Wir müssen sehen, wie es mit der touristischen Vermarktung weitergeht."

Trotz der Entscheidung sei das Museum nicht außen vor, betont Matthias Voigt. "Es ist ein assoziierter Bestanteil und wird weiter eingebunden sowie vermarktet." Später könnte das Kalkwerk Lengefeld noch aufgenommen werden, sollte der Titel - sofern das Erzgebirge ihn im Sommer 2019 erhält - einmal ausgedehnt werden.

Fester Bestandteil sind hingegen die historische Altstadt Marienberg, die Bergbaulandschaft Lauta und der Saigerhüttenkomplex in Olbernhau. "Wir haben schon damit gerechnet, dass die Saigerhütte mit ihrer Einzigartigkeit nicht gestrichen wird", sagt Udo Brückner, Geschäftsführer vom Tourismusverein Olbernhau. "Wichtig ist nun, dass die Städte und Gemeinden, deren Objekte rausgeflogen sind, das Vorhaben weiter unterstützen." Das betont auch Marienbergs Oberbürgermeister André Heinrich: "Der neue Entwurf ist ein Kompromiss, um den Welterbetitel nicht zu gefährden." Denn - darin sind sich die Erzgebirger einig - es profitiert die gesamte Region.

Bis Mai 2017 soll der Antrag stehen, sodass er bis 1. Februar 2018 bei der Unesco eingereicht werden kann. Voigt: "Dies ist für uns die letzte Gelegenheit." Ab 2019 ist pro Land jedes Jahr nur noch ein Antrag möglich. Derzeit sind es zwei.