Eisbahnen sollen mehr Besucher auf die Weihnachtsmärkte locken

Schlittschuhlaufen zwischen Glühweinstand und Bratwurstbude - das ist bald in Marienberg und Olbernhau möglich. Während der Weihnachtszeit können sich Marktbesucher aber auch über andere Neuerungen freuen.

Von Christoph Pengel und Patrick Herrl

erschienen am 15.11.2016



Marienberg/Olbernhau. Die Uhr tickt, die Weihnachtszeit rückt immer näher. In zwölf Tagen steht bereits der erste Advent vor der Tür. Dann sind auch die Weihnachtsmärkte in Marienberg und Olbernhau geöffnet. Die Besucher dürfen sich in diesem Jahr auf einen besonderen Höhepunkt freuen. Erstmals können sie inmitten des Festtagstrubels auf Schlittschuhen ihre Runden drehen.

Zwischen den 43 Ständen auf dem Marienberger Marktplatz baut Matthias Engert ab heute seine mobile Eisarena auf. "Nächsten Montag werden das Kühlaggregat, die Rohre und die Eisfläche mit den Banden geliefert. Dann produzieren wir das erste Mal Eis", sagt der Unternehmer aus Annaberg-Buchholz. Pünktlich zum Auftakt des Weihnachtsmarktes am 25. November sollen Gäste auf der 450 Quadratmeter großen Fläche die Kufen glühen lassen - sogar bei Temperaturen von bis zu 14 Grad Celsius.

"Wir hoffen, dass mit dem Angebot noch mehr Besucher kommen", sagt Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer. Auch deshalb beteiligt sich die Stadt an den Miet- und Stromkosten, die mithilfe von Spenden gedeckt werden sollen. Wie hoch die Energiekosten ausfallen, sei schwierig zu beziffern, ergänzt Engert: "Es kommt darauf an, wie kalt es bleibt." Bis einschließlich vierten Advent sei die Eisbahn geöffnet. Anschließend zieht der Betreiber weiter nach Annaberg, wo die Eisarena schon seit 2006 fester Bestandteil ist.

Neu in diesem Jahr in Marienberg ist auch der Tag der offenen Höfe. Am 17. Dezember ab 14 Uhr erwartet Gäste im Rathaushof, in der Wolkensteiner und Annaberger Straße, im Hof der Seniorenresidenz sowie im Hinterhof der Töpferstraße ein buntes Programm - Musik, Modenschau, Basteln, Töpfern, Flechten, Handwerk und sogar eine lebendige Weihnachtskrippe.

Auch in Olbernhau setzen Gewerbetreibende in diesem Jahr auf Eis. Vor allem die Fleischerei Richter und die Sportwelt Preußler haben sich dafür eingesetzt, dass die Eisbahn in der Goethestraße in diesen Tagen aufgebaut wird. Mitarbeiter einer Oederaner Firma für Kältetechnik installierten gestern Anschlüsse für das Kälteaggregat, das durch Kunststoffrohre fließen wird. Darüber entsteht bald eine Eisfläche von mehr als 200 Quadratmetern - bei Temperaturen von bis zu Minus zehn Grad Celsius.

Details zu Preisen und Öffnungszeiten konnten Frank Preußler und Dieter Richter gestern noch nicht bekannt geben. Fest steht aber, dass sie die Bahn zum ersten Advent freigeben wollen. Schlittschuhläufer können sich während des gesamten Weihnachtsmarktes auf der Eisfläche austoben - und noch darüber hinaus: Während die Olbernhauer Buden und Glühweinverkäufer nach dem 18. Dezember das Feld räumen, soll die Eisbahn bis zum 31. Januar in Betrieb bleiben. Das Wetter spielt dabei keine Rolle, ein Zelt schützt die Gäste vor Regen. Schlittschuhe können in Preußlers Geschäft ausgeliehen werden. Die Kosten für das gesamte Projekt schätzt er auf bis zu 50.000 Euro. Den Löwenanteil trägt demnach Richter, auch die Stadt sponsert das Vorhaben.

Wer den Weihnachtsmarkt in Seiffen besucht, kann seine Kufen in der fest installierten Halle neben der Sportwelt Preußler aufs Eis setzen. Anfang Dezember soll es losgehen, es sei denn, die Temperaturen würden Ende November beträchtlich sinken. "Dann fangen wir früher an" sagt Inhaber Frank Preußler, der die Seiffener Eisbahn als die größte im Erzgebirge bezeichnet. Sie ist etwa 750 Quadratmeter groß. Bis Ende Februar können Besucher dort ihre Bahnen ziehen.