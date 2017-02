Kein Netz: Vodafone sorgt für Funkstille in Olbernhau

Seit Wochen müssen Mobilfunkkunden immer wieder Störungen und Totalausfälle hinnehmen. Servicemitarbeiter des Konzerns bringen das Fass jedoch zum Überlaufen.

Von Patrick herrl

erschienen am 01.02.2017



Olbernhau. Willkommen im besten Netz Deutschlands. Mit diesem Versprechen wirbt Vodafone. Peter Glöß kann darüber nicht einmal mehr müde lächeln. Ihm ist das Lachen vergangen. Er wäre schon froh, wenn die Telefonverbindung überhaupt funktionieren würde. Seit Wochen herrscht bei dem Olbernhauer in regelmäßigen Abständen Funkstille. Vielen anderen Einwohnern ergeht es nicht besser.

Peter Glöß ist seit mehr als 20 Jahren treuer Kunde des Mobilfunk- unternehmens. Gleich zwei Verträge hat er mit Vodafone abgeschlossen. Denn als Taxifahrer benötigt er nicht nur privat, sondern auch beruflich ein funktionierendes Handynetz. Genau in diesem Punkt lässt ihn der Vertragspartner aber immer wieder im Stich.

Angefangen hatte alles im November 2015. Vodafone nahm in Olbernhau eine neue Funkstation an der Brandauer Straße in Betrieb. "Drei Wochen hatten wir überhaupt kein Netz", erinnert sich Glöß. Auch danach kam es in der Stadt und ihrem Umfeld immer wieder zu Störungen. Die vergangenen Wochen brachten für den 52-Jährigen jedoch das Fass zum Überlaufen. An den Wochenenden fiel das Netz freitags und sonntags stundenlang aus. "Mein Chef musste mich eher nach Hause schicken, weil ich nicht mehr erreichbar war", ärgert sich der Taxifahrer. "Die Zeit muss ich nun nacharbeiten." Chef Torsten Zeitler vom gleichnamigen Taxibetrieb ist ebenfalls bedient: "Bei mir laufen alle sechs Verträge über Vodafone. Das ist mittlerweile geschäftsschädigend."

Bitter enttäuscht sind die Olbernhauer nicht nur von den ständigen Netzstörungen, sondern auch vom Kundenservice des Mobilfunkkonzerns. Entweder man werde ein um das andere Mal vertröstet oder bekomme freche Antworten. "Das ist der blanke Hohn", sagt Peter Glöß. Er habe sich unter anderem mehrfach per E-Mail bei Vodafone gemeldet. "Eine Antwort lautete: 'Leider können wir Sie telefonisch nicht erreichen.'" Via Facebook habe sich das Unternehmen sogar spöttisch zu den Problemen des 52-Jährigen geäußert. "Hallo Peter, warte mal ab, das wird noch toll in Olbernhau." Und weiter im Text heißt es: "Hat wohl ein neuer T-Shop aufgemacht, der Kunden braucht. Das Netz in Olbernhau ist doch wirklich klasse ausgebaut."

Zumindest wurde Glöß mitgeteilt, dass Techniker dabei sind, die Ursache für die Störung zu beheben. Das bestätigt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf: "Die neue Station funktioniert nicht hundertprozentig einwandfrei. Aber wir haben das Problem bereits erkannt." Bei dem Fehler handele es sich um eine Art Wackelkontakt. Deshalb falle das Netz auch immer wieder aus und funktioniere anschließend wieder. Vodafone hatte deshalb bereits eine Firma beauftragt, die Störung am 20. Januar zu beseitigen. "Aufgrund der Witterung konnten die Tiefbauarbeiten aber doch noch nicht ausgeführt werden", erläutert Petendorf. Die sogenannte Richtfunkanbindung muss in Olbernhau erneuert werden. Das entsprechende Kabel verläuft unter der Erde.

Am Freitag startet der Kommunikationskonzern einen neuen Anlauf, den Defekt zu beseitigen. "Danach sollte die gewohnte Qualität wieder vorhanden sein", sagt der Pressesprecher. Bis dahin könne aber ein erneuter Totalausfall des Mobilfunknetzes nicht ausgeschlossen werden.

Peter Glöß jedenfalls zieht seine Konsequenzen. Er sieht sich nach anderen Mobilfunkanbietern um. Denn Vodafone habe es obendrein versäumt, seine Kunden in Olbernhau für die ständigen Komplettausfälle angemessen zu entschädigen. "Manchen haben die Servicemitarbeiter ein zusätzlichen Datenvolumen für einen Tag angeboten. Nur doof, wenn genau in dieser Zeit das Netz überhaupt nicht funktioniert."