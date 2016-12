Klinik will mit moderner Technik im Jahr 110.000 Euro sparen

1,1 Millionen Euro werden in diesen Tagen in das Olbernhauer Krankenhaus investiert - soviel wie seit dem Umbau nach der Flut 2002 nicht mehr. Bei den Projekten kann das Klinikum auf gute Erfahrungen in Zschopau bauen.

Von Mike BALDAUF

erschienen am 14.12.2016



Olbernhau. Im Olbernhauer Krankenhaus ticken die Uhren in dieser Woche etwas anders. Patienten der Inneren Abteilung sind in die Chirurgie verlegt worden. Zudem finden nur kleinere Operationen statt. Grund: Im Haus wird die größte Investition seit dem Umbau nach der Flut 2002 bewerkstelligt. Damals wurden fünf Millionen Euro in Schadensbehebung und Erneuerung von Anlagen investiert. Jetzt geht es erneut um 1,1 Million Euro.

Neben der Renovierung der Inneren Abteilung werden energieeffiziente Anlagen installiert. "Wir haben uns entschieden, ein Umwelt- und Energiemanagement einzuführen", sagt Knut Hinkel, Geschäftsführer des Klinikums Mittleres Erzgebirge. Beflügelt ist die Krankenhausleitung von Erkenntnissen aus dem Zschopauer Haus. Dort wurden im Frühherbst 2015 mehrere Energiesparprojekte umgesetzt. Hinkel: "Mit modernen Technologien können wir den Energieverbrauch erheblich senken, zum Teil bis zu einem Drittel." Auch in Olbernhau sollen künftig Gas- und Stromkosten in Höhe von 110.000 Euro eingespart werden. Das sind die Projekte:

Blockheizkraftwerk: Im Keller wird die alte Gasheizung durch ein Blockheizkraftwerk (BHKW) ersetzt. Nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt das 70-Kilowatt-Aggregat aus Erdgas Wärme und elektrische Energie. Im Frühjahr soll eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach hinzukommen. Der elektrische Strom wird direkt in die Hausanlage eingespeist. Mit der Energiemenge lässt sich Knut Hinkel zufolge die durchschnittliche Grundlast des Krankenhauses decken. Das heißt: Sind keine besonders energieintensiven Geräte eingeschaltet, braucht das Haus aus dem öffentlichen Netz keinen Strom zu beziehen. In dieser Woche soll das BHKW in Betrieb genommen werden.

LED-Lampen: Alle Leuchtmittel - vom Keller bis zum Boden - werden durch LED-Lampen ersetzt. "Die Umstellung nimmt einen bis zwei Monate in Anspruch", sagt Knut Hinkel. Mit dem Auswechseln von Lampen ist es oft nicht getan. Mitunter sind Anschlüsse und komplette Leuchtsysteme zu erneuern. "Das bedeutet einen großen Aufwand." Für die Umstellung sind Kosten von 150.000 Euro geplant.

Küche: Die alte Bandspülanlage für Geschirr wird durch ein energieeffizientes Aggregat ersetzt. Die Anlage spart viel Energie, weil sie im Gegensatz zu früher mit mehreren Wärmetauschern ausgestattet ist.

Zentralsterilisation: 173.000 Euro investiert das Klinikum in energieeffiziente Waschmaschinen und Sterilisatoren. Die bestehende Anlage, in der OP-Bestecke gereinigt und desinfiziert werden, wird damit teilweise erneuert.