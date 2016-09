Macht der Katzendreck-Gestank krank?

Zur Geruchsbelastung im Erzgebirge lässt Sachsen jetzt Risiken für die Bevölkerung untersuchen. Woher der Gestank kommt, ist immer noch nicht klar.

Von Oliver Hach

erschienen am 20.09.2016



Litvinov. "Wir haben einen Verdacht", sagt Richard Brabec. Der tschechische Umweltminister sitzt zusammen mit seinem sächsischen Amtskollegen Thomas Schmidt (CDU) in einem Konferenzraum im Chemiepark Záluží. Hier in Litvínov bei Unipetrol, Tschechiens führendem Hersteller von Kraftstoffen und agrochemischen Produkten, vermuten viele Menschen im Erzgebirge die Ursache für Geruchsbelastungen, über die sie bereits seit mehr als 15 Jahren klagen. Doch der Ort des Treffens, so schränkt Brabec ein, sei kein Hinweis darauf, dass man hier die Ursache für den "Katzendreck-Gestank" gefunden habe. Der Verdacht betreffe Dutzende Betriebe - in Tschechien wie in Sachsen.

Zum dritten Mal hat sich Brabec am Montag mit seinem sächsischen Amtskollegen getroffen. Der präsentiert kleine Fortschritte: "Wir haben eine neue Messmethode für Mercaptane entwickelt", sagt Thomas Schmidt. Mercaptane sind Schwefelverbindungen, die schon bei geringster Konzentration extreme Gerüche verbreiten. Bei ersten Messungen des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie seien Mercaptane festgestellt worden, sagt Schmidt. Aber man wisse noch nicht, ob sie wirklich aus Litvínov kommen. Die Messungen auf dem Schwartenberg zwischen Seiffen und Neuhausen sollen bis 2017 weitergehen. Meldungen über Geruchsereignisse sollen schneller an die tschechischen Behörden geleitet werden, um die Suche nach den Quellen zu erleichtern.

Der Druck aus der Bevölkerung sorgt indes dafür, dass Sachsen jetzt ernsthaft prüft, welche gesundheitlichen Risiken für die Menschen mit dem Katzendreck-Gestank verbunden sein könnten. Ein grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt namens "OdCom" (Objektivierung der Geruchsbeschwerden im Erzgebirgskreis und Bezirk Ústí) soll Aufklärung bringen; 1,6 Millionen Euro kommen dafür aus Brüssel, es werden Probanden gesucht.

Bei Unipetrol ließen sich die Gäste aus Sachsen am Montag über die Ursachen der Havarie vom August 2015 informieren, als schwarze Wolken übers Erzgebirge zogen. Ob es menschliches oder technisches Versagen war, stehe immer noch nicht fest, hieß es über den Störfall, der zusammen mit dem niedrigen Ölpreis den Gewinn von Unipetrol um ein Drittel einbrechen ließ. Ein Experte aus Sachsen erklärte, Litvínov sei genauso sicher wie etwa der deutsche Chemiestandort Schwedt.

Die Zukunft des Chemieparks steht nicht infrage. Brabec bestätigte zwar, dass es Überlegungen gab, den Standort für die Braunkohle aufzugeben, die unter ihm lagert. Doch die Regierung in Prag habe nun ein Energiekonzept verabschiedet, nach dem der Braunkohleanteil bei der Stromerzeugung bis 2040 von 50 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden soll. Für das nordböhmische Revier bedeute das: 2025 ist Schluss.