Mangel an FachkrÃ¤ften lÃ¤sst Backstuben verwaisen

Mangel an Fachkräften lässt Backstuben verwaisen

Vor allem kleineren Betrieben droht das Aus, denn es gibt nicht genügend ausgebildete Bäcker. Ein Ende ist nicht in Sicht.

Von Jan Görner und Georg Müller

erschienen am 12.10.2016



Pockau-Lengefeld/Zschopau. Perfekt wie ein Uhrwerk - so lief Sandy Miedrichs Bäckerei noch vor ein paar Wochen. Das Geschäft, das sich an der Kirchstraße in Pockau-Lengefeld befindet, war gut gefüllt. Die Kunden standen oft Schlange. Doch davon ist nichts geblieben. Jetzt sind die Regale leer. Die Backstube ist verwaist, denn es fehlt an Bäckern.

Vieles hat Sandy Miedrich versucht, um den Betrieb am Leben zu halten. Nachdem ihr Vater Bernd Grauper, mit dem sie das Unternehmen vor 19 Jahren gegründet hatte und der zuletzt gelegentlich mit aushalf, krankheitsbedingt ausfiel, war die Situation bereits angespannt. Als es auch noch den Bäckergesellen erwischte, zog Sandy Miedrich die Reißleine. Trotz großen Einsatzes gelang es ihr nicht, geeigneten Ersatz zu finden. Anfragen bei der Agentur für Arbeit und bei befreundeten Bäckereien nach zeitweisen Aushilfen blieben erfolglos. "Der Personalnotstand in unserem Handwerk ist überall spürbar", erklärt sie. Sogar in Richtung Tschechische Republik streckte die 41-Jährige ihre Fühler aus. Auf einen Aufruf im Internet gab es ebenso keine Reaktionen.

Seitdem ruht das Geschäft in Pockau-Lengefeld. Auch das dazugehörige Café in Ansprung schloss seine Türen. Denn allein kann Sandy Miedrich die Arbeiten in der Backstube nicht bewältigen. "Teige fertigen sowie den Ofen zur gleichen Zeit beaufsichtigen und bestücken kann ich nicht." Angesichts der weiterhin anfallenden Miete, der Gehälter für die sechs verbliebenen Mitarbeiter sowie der Rechnungen droht der Bäckerei auf längere Sicht das endgültige Aus. Eine Lösung muss her. "Die Stelle, die ich besetzen möchte, ist unbefristet und in Vollzeit", wirbt Sandy Miedrich, die die Hoffnung nicht aufgeben mag.

Simone Heinrich, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Annaberg-Buchholz, schätzt die Erfolgsaussichten als nicht allzu groß ein. So waren im August im Erzgebirgskreis 31 freie Stellen für Bäcker gemeldet. Dem standen 12 arbeitsuchende Bäcker gegenüber. Besonders im Jahresvergleich wird die Lage deutlich. Gab es 2013 im Kreis 700 Bäcker und Konditoren (57 Azubis), sank im Jahr 2014 die Anzahl auf 668 (53 Azubis) und 2015 auf 662 (48 Azubis). "Die Handwerksbetriebe haben es immer schwerer, Nachwuchs zu finden und ihre Ausbildungsstellen zu besetzen", so Simone Heinrich.

Den Fachkräftemangel bekam Ralf Beyrich ebenfalls zu spüren. Anfang dieses Jahres musste er wegen fehlenden Personals seine Bäckerei, die sich unweit des Zschopauer Marktes befand, schließen. Ein Dutzend Vermittlungen erhielt er von der Arbeitsagentur. Vier Bewerber meldeten sich, einer lebte in Konstanz und kam nicht in Frage. Bei den anderen handelte es sich um alleinerziehende Mütter, die erst nach 8 Uhr anfangen konnten. Ein Bäcker müsse aber schon in der Nacht in der Backstube stehen, sagt Beyrich. Da unter anderem große Investitionen anstanden, rang sich der 54-Jährige zur Schließung durch. Beyrich war Bäcker in der vierten Generation. Inzwischen verdient er sein Geld als Sozialbetreuer. Seine Entscheidung bereut er nicht. Sorgen macht er sich dennoch. Sollte die Entwicklung anhalten, "wird es bald keine Handwerksbäcker mehr geben".