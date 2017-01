Marienberger Innenstadt wird monatelang zur Baustelle

Autofahrer müssen sich nach dem Winter auf Behinderungen im Zentrum der Bergstadt einstellen. Gleich mehrere Straßen werden parallel auf Vordermann gebracht. Am Markt wird der Geduldsfaden strapaziert.

Von Patrick Herrl

erschienen am 12.01.2017



Marienberg. Die Marienberger Marktstraße wird in diesem Jahr grundlegend saniert. Zwei Bauabschnitte sind von April bis Oktober geplant. Doch das werden nicht die einzigen Straßenbaumaßnahmen in diesem Zeitraum in der Innenstadt sein, erklärt Oberbürgermeister André Heinrich (parteilos).

Mehr als 1,2 Millionen Euro investiert die Stadt in fünf Projekte. "Vorbehaltlich der Bestätigung des beschlossenen Doppelhaushaltes 2017/2018 durch die Rechtsaufsicht", betont Stadtsprecherin Gisela Clausnitzer. Von April bis Juli wird die Marktstraße von Höhe Bergstraße bis B 171 auf Vordermann gebracht, erläutert Kämmerin Heike Dachselt. Kostenpunkt: rund 300.000 Euro. Nahtlos daran an schließt sich die 280.000 Euro teure Sanierung von der Kreuzung Wolkensteiner bis zur Annaberger Straße.

Stadtchef André Heinrich spricht bereits von großräumigen Umleitungen. Wie genau sie aussehen sollen, ist jedoch noch unklar. "Die Umleitungen werden nach Antragstellung durch den Baubetrieb zeitnah mit anderen Sperranträgen und den betroffenen Trägern geprüft und entsprechend koordiniert", sagt Gisela Clausnitzer.

Ebenfalls im April beginnt der Ausbau der Schillerlinde. Die Voraussichtliche Bauzeit für das 260.000 Euro teure Vorhaben dauert bis einschließlich Juli. Da sollte die Kempestraße bereits wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein. Auch hier startet die 200.000 Euro teure Sanierung im April und dauert bis einschließlich Juni. Weitere knapp 180.000 Euro sind für die zweimonatige Felssicherung am Bahnhof von Mai bis einschließlich Juni vorgesehen.

Genauere Aussagen seien zum jetzigen Zeitpunkt der Planungen nicht möglich, erklärt Clausnitzer. Auch die genannten Termine und die voraussichtlichen Bauzeiten könnten sich noch ändern. Sie seien abhängig von der Witterung im April und dem Umfang der Leistungen der Versorgungsträger im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen, ergänzt Marienbergs Stadtsprecherin.