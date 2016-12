Modernisierung des Aqua Marien wird deutlich teurer als geplant

Mehrere Hunderttausend Besucher registriert das Marienberger Freizeitbad jedes Jahr. Für zufriedene Gäste wurde in diesem Jahr reichlich investiert. Auch 2017 ist einiges geplant.

Von Patrick Herrl

erschienen am 16.12.2016



Marienberg. Seit Anfang April gehören auch Handwerker zu den regelmäßigen Gästen im Aqua Marien. Die Stadtwerke Marienberg als Betreiber des Freizeit- und Erlebnisbades haben viel Geld in einen attraktiveren Gastronomiebereich und einen neuen Verwaltungsanbau gesteckt. Wie sich nun herausstellt, wird die Modernisierung deutlich teurer als geplant.

Ursprünglich waren rund 550.000 Euro für die Arbeiten vorgesehen. Mittlerweile beläuft sich die Gesamtinvestition auf 786.000 Euro. Das teilt Marienbergs Kämmerin Heike Dachselt mit. "Mehrkosten sind unter anderem aus zusätzlichen Leistungen entstanden - wie der Erweiterung der Küchentechnik sowie der zusätzlichen Erneuerung von Anlagen in der Gebäudetechnik", ergänzt die Beigeordnete für Finanzwesen.

Einen Großteil des Geldes trägt dabei zunächst die Stadt selbst. Als 100-prozentiger Gesellschafter der Stadtwerke gewährte Marienberg bereits ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 486.000 Euro. Weitere 108.000 Euro für die angefallenen Mehrkosten hat nun der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig abgesegnet. Die finanziellen Mittel sind im Haushalt 2017 gesichert, erklärt Oberbürgermeister André Heinrich. Die Laufzeit des zusätzlichen Kredits beträgt zehn Jahre, die Verzinsung erfolge zu marktüblichen Konditionen.

Abgeschlossen sind bereits die Arbeiten im Gastronomiebereich des Freizeitbades. Im April dieses Jahres wurde damit begonnen, alte Geräte durch moderne Küchentechnik zu ersetzen. "Mehrere Hunderttausend Besucher wurden in den zurückliegenden Jahren bewirtet, was zum Verschleiß der Ausrüstung geführt hat", so Mike Kirsch, Geschäftsführer der Stadtwerke Marienberg. Nun müssen die Gäste im Gastronomiebereich nicht mehr so lange Schlange stehen. Weniger Wartezeit - mehr Badespaß. Parallel zum Küchenausbau wurden zudem die Kühlanlagen und das Trockenlager im Untergeschoss erneuert - inklusive umfangreicher Erdarbeiten.

Schon länger war im Aqua Marien eine Erweiterung des Verwaltungsgebäudes geplant. Auch das wurde 2016 schließlich in Angriff genommen. Die Maßnahme bot sich aufgrund der ohnehin erforderlichen Bauarbeiten im Freizeitbad förmlich an. Im Anbau entstehen Büro- und Technikräume. Dadurch bietet sich in der Eingangsebene neuer Platz für Lagerflächen für Verkaufsware und Fundsachen. Der Verwaltungsanbau soll im ersten Quartal des nächsten Jahres fertiggestellt werden, sagt Heike Dachselt.

Dann sind weitere Maßnahmen in der Erlebnisoase geplant. Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2017 aktuell 361.000 Euro für die Sanierung des Aqua Marien aufgenommen. Neben dem bereits vom Stadtrat beschlossenen Kredit in Höhe von 108.000 Euro ist der verbliebene Planansatz für ein weiteres Gesellschafterdarlehen vorgesehen. Darüber wird dem Stadtrat zu einem späteren Zeitpunkt eine entsprechende Beschlussvorlage vorgelegt. Kämmerin Heike Dachselt erläutert, dass weitere Investitionen in die Badtechnik geplant sind.

Aus dem Beteiligungsbericht der Stadt Marienberg geht unterdessen hervor, dass die Stadt als 100-prozentiger Gesellschafter der Stadtwerke für das Geschäftsjahr 2015 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 324.000 erhalten hat. Das Geld ist direkt in den Ergebnishaushalt geflossen - ebenso wie die Ausschüttungen von den Beteiligungen am Zweckverband Gas und an der kommunalen Beteiligungsgesellschaft - insgesamt 1,13 Millionen Euro. (mit geom)