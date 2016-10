Platz da fÃ¼r die Feuerwehr: Stadt finanziert neue Hallen

Platz da für die Feuerwehr: Stadt finanziert neue Hallen

Auf dem Land gewährleisten ehrenamtliche Helfer den Brandschutz. Nicht immer unter optimalen Bedingungen. In drei Marienberger Ortsteilen soll sich das ändern.

Von Ulrike Abraham

erschienen am 07.10.2016



Gebirge. Wenn der Motor läuft, wird es schnell stickig im Raum. Roberto Jahn, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Gebirge, demonstriert es kurz: Abgase erfüllen die Garage, die den Kameraden der Wehr zugleich als Umkleideraum und Gerätehaus dient. Hintereinander parken die beiden Einsatzfahrzeuge: das Staffelfahrzeug, das Schläuche und technische Hilfsmittel transportiert, und der Mannschaftswagen, der die Kameraden zum Einsatzort bringt. Viel Platz zum Umziehen bleibt nicht. Roberto Jahn zeigt sich deshalb mehr als erfreut darüber, dass die Einsatzfahrzeuge bald in einem separaten Gebäude parken können: Das wird auf der Wiese neben der Gebirger Turnhalle gebaut.

Zur Zeit sind Kameraden und Fahrzeuge im Anbau der Turnhalle untergebracht. Im Schulungsraum neben der Garage finden die 19 aktiven Kameraden nur knapp Platz. Zur jährlichen Hauptversammlung, bei der auch Vertreter der Stadt anwesend sind, hatte Jahn vor zwei Jahren die Verhältnisse angesprochen, die auch nicht den aktuellen Vorschriften entsprächen.

In Satzung und Kühnhaide geht es ähnlich beengt zu. Kein Zustand, sagt auch Gisela Clausnitzer, Referentin der Stadt: "Das ist nicht zeitgemäß." Die drei Wehren bekommen 2017 neue Fahrzeughallen. Die Kosten sind Stadtkämmerin Heike Dachselt zufolge mit rund 1,07 Million Euro geplant.

In der neuen Halle in Gebirge können die Fahrzeuge nebeneinander parken. Jahn erklärt: "Dann kann der Einsatzleiter mit dem wendigeren Mannschaftswagen, wenn nötig, vorfahren und die Lage sichten." Die Räume im Turnhallenanbau werden komplett umgestaltet: Die Garage wird zum Gemeinschafts- und Versammlungsraum; in den Schulungsraum kommt die Umkleide. Dort kann dann auch geheizt werden: Zugig und kalt ist es in der Garage, in der sich die Kameraden derzeit die Einsatzkleidung überwerfen.

"Gott zur Ehr', dem Nächsten zur Wehr": Der Leitspruch der freiwilligen Feuerwehren hängt auch in Gebirge gut sichtbar im Regal. 15 bis 20 Mal im Jahr rücken die Gebirger aus, meist zu Unfällen. In acht Minuten soll der Einsatzort nach Alarmierung erreicht sein, legt die Alarm- und Ausrückeordnung fest, sagt Jahn. Das geht nur, wenn Gemeinden ihre Ortswehren erhalten.

Das ist nicht selbstverständlich, weiß der Gebirger von Kollegen anderer Landkreise, wo Wehren zusammengelegt werden. Er kenne keinen Fall, in dem das gut funktioniert. "Die Wehren sind ja auch wichtiger Bestandteil des Dorflebens." Und das sollen sie in den Marienberger Ortsteilen auch bleiben. Ziel sei es, alle 14 zu erhalten, so Heike Dachselt. Dazu beitragen sollen auch die neuen Hallen.