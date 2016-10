Verfahren gegen Ex-MZ-Chef wird eingestellt

Martin Wimmer muss sich nicht mehr wegen Insolvenzverschleppung verantworten - soll aber 4500 Euro zahlen.

Von Christoph Pengel

erschienen am 18.10.2016



Chemnitz. Martin Wimmer ist ein Kämpfer. Er war der Letzte, der die Motorenwerke Zschopau vor dem Aus retten wollte, nachdem zuvor einige Versuche fehlgeschlagen waren. Im Frühjahr 2009 hatte der ehemalige Rennfahrer den Motorradhersteller übernommen und die Sanierung gestartet. Die endete 2013 mit der Insolvenz - und viel Arbeit für die Justiz.

Nun kann Wimmer einen kleinen Erfolg verbuchen: Der Vorwurf der Insolvenzverschleppung gegen den ehemaligen MZ-Chef ist vom Tisch. Das Landgericht Chemnitz stellte gestern das Berufungsverfahren vorläufig ein - gegen Zahlung einer Geldauflage von 4500 Euro. Nach Auffassung des Richters war zwar eine Unterdeckung der Liquidität eingetreten, jedoch erst im April 2012 und nicht schon Ende 2011, wie in der ersten Instanz festgestellt worden war.

Wimmer gilt damit als nicht vorbestraft. "Ein Freispruch erster Klasse wäre mir lieber gewesen, aber damit kann ich leben", sagte der 59-Jährige, der nach eigenen Angaben inzwischen in Spanien lebt und dort als Konstrukteur arbeitet. Wimmer war im Dezember 2014 wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden. 5400 Euro hätte er zahlen müssen. Stattdessen ging er in Berufung.

In der Verhandlung kritisierte Wimmer das Gutachten, demzufolge MZ bereits 2011 zahlungsunfähig war. Darin seien offene Forderungen seitens MZ außer Acht gelassen worden. Wimmers Sanierungsbemühungen erkannte das Gericht gestern an. Der Angeklagte warf dem Gutachter zudem vor, ausschließlich die finanzielle Lage im Jahr der vermeintlichen Insolvenz untersucht zu haben - und nicht die zu erwartende Entwicklung des Unternehmens: Der MZ-Chef hatte 2012 nach eigenen Angaben Großaufträge an Land gezogen. So habe die Aussicht bestanden, mehrere tausend Postauslieferungsfahrzeuge zu bauen und ins Ausland zu verkaufen. Daraus ist aber nichts geworden - unter anderem, weil offene Forderungen nicht bedient worden seien und die eigene Hausbank dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht habe.

Gegen dieses Kreditinstitut, die Münchner Merkur-Bank, will Wimmer weiter juristisch vorgehen. Am Oberlandesgericht München ist eine Schadensersatzklage anhängig. Der Vorwurf: Die Bank habe die Insolvenz verursacht, indem sie die Konten des Unternehmens einfror. Auch in diesem Fall handelt es sich um ein Berufungsverfahren. Vor dem Landgericht München hatte die Klage keinen Erfolg. Die Münchner Merkur teilte vor einige Monaten mit, dass sie sich nicht äußern werde, solange das Verfahren noch läuft.

Den Freistaat Sachsen kam der Fall bislang teuer zu stehen. Im März war bekannt geworden, dass das Land eine Bürgschaft in Höhe von 1,8 Millionen Euro an die ehemalige Bank überwiesen hat. Diese hatte vor der Pleite 2,8 Millionen Euro an MZ ausgezahlt, um den Betrieb des Unternehmens aufrecht zu erhalten - allerdings unter der Bedingung, dass der Freistaat bürgt. Ob eine weitere Million vom Land fließt, hängt vom Ausgang des Verfahrens ab.

Die Insolvenzen der Motorenwerke Zschopau haben die Steuerzahler Millionen gekostet. Eine genaue Summe ist offiziell jedoch nicht bekannt. Als der malayische Hong-Leong-Konzern - damals MZ-Investor - 2008 pleite ging, hatte der Freistaat bereits einen zweistelligen Millionenbetrag in MZ gesteckt. In den 1990ern war der Bund mit Bürgschaften über 40 Millionen DM eingesprungen. (mit dpa/smu/mik)