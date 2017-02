Verirrte Laster nerven Lauterbacher

Trotz gut ausgebauter Umgehungsstraße Bundesstraße 174 nutzen vor allem ausländische Lkw-Fahrer die enge Ortsdurchfahrt auf dem Weg von der tschechischen Grenze Richtung Freiberg. Nur warum?

Von Patrick Herrl

Lauterbach. Wohl eher selten verschlägt es Fremde zufällig in das beschauliche Lauterbach. Das zumindest belegen die aktuellen Verkehrszahlen. Nur der Anteil der Laster steigt, die die ruhige 1000-Seelen-Gemeinde durchqueren. Dass die sich nach Lauterbach verirren, ruft bei Anwohnern Unmut hervor.

Das Thema sorgt schon für Gesprächsstoff im Ort, sagt Egon Schönherr. Er wohnt direkt an der Staatsstraße 225, die von der B 174 bei Marienberg zur B 101 nach Kalkwerk führt und durch Lauterbach verläuft. "Hier geht es richtig eng zu", sagt Egon Schönherr. Gerade in einem Winter wie diesem, wenn Schneeberge links und rechts der Fahrbahn die ohnehin schmale Straße für Lkw noch schwieriger passierbar machen. Und trotzdem wagen es die Fernfahrer auf dem Weg von der tschechischen Grenze in Reitzenhain Richtung Freiberg immer wieder. Und das verursacht manchmal Verkehrschaos im Ort, erklärt Egon Schönherr. Auch Anwohner Jens Heidel berichtet, dass der Schwerlastverkehr zugenommen habe. "Im Wesentlichen Lkw mit ausländischen Kennzeichen."

Doch warum verirren sich die Brummifahrer so häufig nach Lauterbach - trotz gut ausgebauter Umgehungsstraße B 174 nach Heinzebank zur B 101? Die naheliegende Vermutung: Den ortsunkundigen Fernfahrern schlägt das Navigationsgerät die Route durch den Ort vor, anstatt ihn zu umfahren. "Durch unsere Gemeinde ist es zwar kürzer, aber auf gar keinen Fall schneller, allerdings umso gefährlicher", sagt ein anderer Anwohner.

Es ist nicht der erste Fall, dass ausländische Lkw-Fahrer in der Region vom rechten Weg abkommen. 2012 berichtete "Freie Presse", dass die Dorfstraße im Marienberger Ortsteil Lauta oft mit der Dörfelstraße verwechselt wurde. Auch dort hat der Navigationsassistent Schabernack mit den Fahrern getrieben. Denn in nicht allen Sprachen gibt es den Buchstaben ö.

Umlaute sind in Lauterbach nicht enthalten. Trotzdem rollen immer mehr Lkw durch den Ort. Bei der Straßenverkehrszählung 2015 stieg der Schwerverkehrsanteil auf 4,9 Prozent, obwohl zeitgleich das generelle Verkehrsaufkommen deutlich sank. 2010 hatte der Anteil der Busse, Lkw und Sattelzüge noch bei 2,6 Prozent gelegen, teilt Verkehrsingenieur Benjamin Schultz im Auftrag des Landratsamtes mit.

Egon Schönherr fragt sich daher, warum die Ortsdurchfahrt für Brummis nicht per Schild verboten wird. "Vor Jahren gab es aus Richtung Kalkwerk schon einmal eine Sperrscheibe für Lkw."

Staatsstraßen dienen dem Durchgangsverkehr. Sie sind dazu bestimmt, regionalen und überregionalen Lkw-Verkehr aufzunehmen. Eine Tonnagebegrenzung würde der Widmung widersprechen, erläutert Isabel Siebert, Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Zudem würden die Daten zeigen, dass die Belastung der Ortsdurchfahrt unterdurchschnittlich sei, so Schultz. Er gibt auch die Konsequenzen eines Lkw-Verbots zu bedenken. So könnten in Lauterbach etwa keine Möbel und kein Heizöl mehr angeliefert werden.