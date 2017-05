Vorwurf: Windenergie-Firma spielt Bürger gegeneinander aus

Sichert sich das Unternehmen bei Pfaffroda-Schönfeld mit fragwürdigen Methoden Flächen? Eine Einwohnerversammlung soll Klarheit bringen.

Von Georg Müller

erschienen am 20.05.2017



Pfaffroda. Der neue Regionalplan ist noch längst nicht beschlossen, doch schon jetzt wollen Windenergiefirmen Nägel mit Köpfen machen und sich bei Pfaffroda-Schönfeld Flächen für den Bau von Windrädern sichern. Mitarbeiter führen offenbar erste Gespräche mit Grundstücksbesitzern und hoffen auf einen Abschluss von Verträgen.

Die Ortsvertreter: Michael Rudolph und Günter Lempe haben genug. Von den Windkraftfirmen würden Unwahrheiten verbreitet, sind sich Rudolph, der im Olbernhauer Stadtrat sitzt, und Lempe, Ortsvorsteher von Pfaffroda-Schönfeld, einig. Daher haben sie eine Einwohnerversammlung organisiert, bei der über das Problem gesprochen wird. Besonders die Regensburger Firma Ostwind gehe recht aggressiv vor, sagt Rudolph, der auch Chef der Bürgerinitiative Gegenwind Pfaffroda ist. Sie wolle sich schon jetzt in Stellung bringen, glaubt er. Schließlich führt der Regionalplan-Entwurf des Planungsverbandes Chemnitz das Areal auf. Bis zu 34 neue Windräder könnten entstehen. 13 Anlagen gibt es derzeit.

Laut Rudolph wird den Grundstückseigentümern suggeriert, dass der Regionalplan schon beschlossen ist. So würden sich Zusagen oder gar Unterschriften gesichert mit dem Ziel, dass Pacht- oder Kaufverträge zustande kommen. Das Problem: Nicht jedes Grundstück wird für den Bau benötigt. Zwischen den Windrädern müssen Abstände eingehalten werden. Wessen Areal dazwischen liegt, könnte finanziell schlechter abschneiden. Genau dies würden die Firmen ausnutzen, um Druck zu erzeugen. Auch Lempe betont: Keineswegs gebe es bereits einen neuen beschlossenen Regionalplan.

Der Planungsverband: Sebastian Kropop, Chef des Planungsverbandes, bestätigt dies. "Wir sind gegenwärtig damit beschäftigt, die zur öffentlichen Auslegung eingegangenen Hinweise abzuwägen", sagt er zum aktuellen Stand der Dinge. Vier Sitzungen habe es gegeben, die letzte fand Ende 2016 statt. Während der Treffen wurde der Punkt Windenergie ausgeklammert. Denn bei ihm seien besonders viele Hinweise eingegangen. Es gebe noch entsprechenden Klärungsbedarf.

Im Augenblick werde sich insbesondere mit dem Artenschutz beschäftigt, sagt Sebastian Kropop. Unter anderem stellt sich die Frage, inwiefern neue Anlagen bedrohte Tiere wie den Schwarzstorch und den Rotmilan gefährden. Ob, wann und in welcher Form der Regionalplan in Kraft tritt, kann Kropop nicht sagen. Damit ist offen, inwiefern das geplante Windkraftgebiet Pfaffroda-Schönfeld Wirklichkeit wird.

Die Windenergiefirma: Auf Pfaffroda-Schönfeld angesprochen, betont Ostwind-Sprecher Christoph Markl-Meider: "Als mittelständiges Unternehmen ist es unser Ziel, dort Windenergie zu realisieren, wo dies rechtlich möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist." Ob das am Ende auf den Olbernhauer Ortsteil zutreffe, zeige sich erst noch. Dass seine Mitarbeiter in der Region unterwegs sind, streitet er nicht ab. Die Vorwürfe kann Markl-Meider allerdings nicht nachvollziehen: "Wir werden nicht darauf eingehen." Ostwind beschäftigt eigenen Angaben zufolge etwa 1o0 Mitarbeiter und verwirklichte in den vergangenen Jahren in Deutschland, Frankreich und Tschechien 538 Windenergieanlagen.

Die Einwohnerversammlung zum Thema Windkraft findet am Montag, 22. Mai, 19 Uhr im Gasthof Dittmannsdorf statt.