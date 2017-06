Weltberühmte Modellbahn-Firma baut weiteres Standbein auf

Sammler und Bastler von Miniatureisenbahnen schätzen ihre Bausätze. Doch Auhagen fertigt mehr als nur Zubehör für die kleinen Nachbauten.

Von Patrick Herrl

erschienen am 07.06.2017



Marienberg. Ihre Modellbahnbausätze haben die Firma Auhagen weltberühmt gemacht. "Wir beliefern Kunden in Europa, Australien, Asien und den USA", sagt Michael Hofmann, der mit Ehefrau Ute Hofmann-Auhagen das Familienunternehmen im Marienberger Ortsteil Hüttengrund in vierter Generation führt. Zeitschriften, Fachhändler und Verbände überhäufen die Erzgebirger seit Jahren regelmäßig mit Preisen und Auszeichnungen. Was viele hingegen nicht wissen: Auhagen steht für mehr als das.

"Wir werden immer über unser Modellbahnzubehör definiert", sagt Geschäftsführer Hofmann. "In dem Verkaufsbereich sind gegenwärtig jedoch keine großen Umsatzsteigerungen mehr möglich." Deshalb baut das Unternehmen auf ein anderes Standbein. In den drei Firmenbereichen Werkzeug- und Formenbau, Kunststoffspritzguss sowie Kartonagen wird zunehmend nicht nur das eigene Modellbahnzubehör hergestellt, sondern auch Produkte für andere Unternehmen. "Wir produzieren beispielsweise Verpackungen, arbeiten für Druckereien, die ihre Artikel bei uns stanzen lassen. Auch Kunsthandwerker zählen zu unseren Kunden. Wir haben die notwendige Technik und Erfahrung für Präzisionsarbeit im Werkzeug- und Formenbau sowie im Kunststoffspritzguss", betont Hofmann. Und der Anteil am Gesamtumsatz der GmbH wächst stetig. "Wir verzeichnen jedes Jahr eine leichte Steigerung. 2016 erzielten wir zwei Millionen Euro Umsatz", sagt Hofmann.

Das Hauptgeschäft macht das Unternehmen mit 33 Mitarbeitern aber weiterhin mit dem weltweiten Verkauf von Modellen für Modellbahnliebhaber. Auhagens Erfolgsgeheimnis? "Qualität, Passgenauigkeit, Detailtreue. Und unsere motivierten Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und es verstehen, mit den Modellen auch Emotionen zu transportieren. Sie lassen die Nachbauten leben", beschreibt der Firmenchef.

Das aktuelle Auhagen-Sortiment beinhaltet 912 Artikel. Zusammengefasst auf 290 Seiten im aktuellen Katalog. Es ist bereits der 14. in der Firmengeschichte. Der erste 1990 war gerade einmal acht Seiten stark.

Seitdem hat sich auch die Kundschaft verändert. Vor sechs Jahren sei daher ein Umdenken bei Auhagen erfolgt. Preiswertere Modelle seien gefragt. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, für die sich das Team aus Hüttengrund auch gemeinnützig engagiert. Im Rahmen der Aktion "Spielen macht Schule" stattet Auhagen gemeinsam mit fünf Projektpartnern jährlich 60 Grundschulen mit Modellbahnanlagen aus. Hofmann: "Die Kinder lernen, konzentriert zu arbeiten und kreative Ideen zu verwirklichen. Handwerkliche Fertigkeiten werden geschult. Modelleisenbahnen sind in unserer schnelllebigen Zeit durchaus pädagogisch wertvoll."