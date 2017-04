Wenn der Nachname schon mal verwirrt

Müller, Schneider, Fischer: Einst zeigte der Name den Beruf. Heute ist das nur selten der Fall. Doch wenn es so ist, fällt die Verwunderung umso größer aus.

Von Georg Müller

Marienberg. Wie sind die Nachnamen im Erzgebirge verteilt? Mit dieser Frage befasst sich das Landesamt für Statistik zwar nicht näher, beim Blick ins Telefonbuch wird jedoch klar: Müller liegt weit vorn. Somit wundert es nicht, dass einige Bäcker Müller heißen, darunter der Obermeister der Bäckereiinnung in Aue-Schwarzenberg Rico Müller. Auch er verdient - wie einst der Müller in der Mühle - sein Geld mit Mehl.

Natürlich ist dies um die Ecke gedacht. Doch es gibt sie noch: Menschen, die so heißen, wie die von ihnen ausgeübte Tätigkeit. Was in früheren Jahrhunderten die Regel war, lässt sich inzwischen nur selten antreffen. "Freie Presse" machte sie ausfindig: Gärtner Jan Gärtner, Drechsler Ingbert Drechsel sowie Friedensrichter Jörg Richter. Ein besonderer Vertreter des Phänomens lässt sich mit Rüdiger School finden. Gerade bei ihm war Zufall im Spiel.

Jan Gärtner führt ein Leben, das in gewisser Weise vorbestimmt war. Er ist Inhaber der Drebacher Gärtnerei Gärtner. Das Unternehmen hat er von seinem Vater übernommen, dessen Vater ebenfalls Blumen züchtete und verkaufte. Der Name beider: Gärtner. "Ich bin etwas vorbelastet", sagt der 47-Jährige mit einem Augenzwinkern. Jan Gärtner verbringt viel Zeit im Büro, um etwa mit Kunden zu sprechen. Dabei helfe der Nachname oft weiter. "Er bleibt hängen." Gleichzeitig verwirrt er. "Bei einer Behörde wurde ich nach meinem Namen gefragt. Ich sagte: Gärtner. Die Mitarbeiterin entgegnete: Ich fragte nicht nach Ihrem Beruf, sondern Ihrem Namen." Jan Gärtner ist darüber hinaus Vorstand beim Landesverband Gartenbau Sachsen. Gelegentlich tut er aber auch noch das, was sein Name schon sagt: gärtnern.

Ingbert Drechsel aus Olbernhau sagt scherzhaft: "Ich würde lieber König heißen, dann wäre ich wahrscheinlich König." Obwohl ein König sicher auch nicht immer ein angenehmes Leben habe. So arbeitet der 57-Jährige, sein Name lässt es schon vermuten, als Drechsler. In seiner Werkstatt stellt er unter anderem Kommodenfüße, Schüsseln, Vasen, Garderobenständer und Nudelhölzer her - mal in eher kleinen Serien und mal in etwas größerer Auflage. "Ich möchte dafür im Grunde nicht allzu viel Werbung machen", sagt Drechsel, der keine Angestellten hat. Unbedingt nötig sei die Reklame ohnehin nicht. Allein sein Nachname wecke bei vielen Kunden Interesse, wenn sie im Internet nach Drechslereien suchen. Übrigens: Auch Ingbert Drechsels Vater hieß Drechsel und arbeitete als - Drechsler.

Jörg Richter stellt sich gelegentlich lieber nicht als Friedensrichter vor, obwohl das die korrekte Bezeichnung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist. Dann sagt der 63-Jährige, er sei von der Schiedsstelle. Der Grund dafür ist sein Nachname. "Die Leute schmunzeln." Gelegentlich gebe es auch einen entsprechenden Kommentar. "Wenn man das schon an die 100 Mal gehört hat, geht es einem schnell auf die Nerven." Jörg Richter bringt als Friedensrichter des Verwaltungsverbandes Wilden- stein die Streitenden an einen Tisch, um gemeinsam Probleme aus der Welt zu schaffen, etwa wenn es um die Grenzen ihrer Grundstücke geht. Sein Name könne dabei aber auch helfen. Denn durch das Schmunzeln entstehe eine lockere Atmosphäre. So wird das Eis gebrochen - eine wichtige Voraussetzung für Gespräche.

Rüdiger School weiß: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Geschäftsführer der Saxony International School mit Nachnamen School heißt, ist verschwindend gering. "Mein Name kommt aus dem norddeutschen Raum. Er ist kaum verbreitet", sagt der 64-Jährige. Mit seinem Beruf habe er an sich nichts zu tun. Zwar heißt Schule in Englisch School, aber sein Nachname werde anders ausgesprochen - und zwar mit "sch" sowie langem "o". Der Name passt dennoch perfekt, dem Zufall sei Dank. School ist oft in Deutschland und im Ausland unterwegs. Dann berichtet er von der Arbeit seiner freien Schulen, von denen sich eine in Stollberg befindet. "Mein Name ist ein Türöffner. Ich wurde sogar einmal gefragt, ob ich ihn mir gekauft habe", sagt Rüdiger School, der darüber schmunzelt.