"Baamle brenne" und heizen Festjahr an

Der Funke ist schnell übergesprungen: Mittlerweile gehen vielerorts abgeputzte Christbäume zur Gaudi in Flammen auf.

Von Katja Lippmann-Wagner und Georg Dostmann

erschienen am 16.01.2017



Grünhain/Lauter. Erlaubt ist es nur mit Sondergenehmigung: Das Verbrennen von Weihnachtsbäumen. Und doch nimmt die Zahl dieser "Feuerchen" spürbar zu.

Nach amtlicher Lesart gehören alte Weihnachtsbäume zu den Pflanzenabfällen, und diese dürfen nur zwischen April und Oktober verbrannt werden. Es sei denn: Diese Feuer werden als "zusätzlicher Höhepunkt im Gemeinde- und Vereinsleben" gewertet. Dann darf der jeweilige Bürgermeister eine Sondergenehmigung erteilen.

Dass diese vorliegt, wenn in Grünhain-Beierfeld das "Baamle verbrennen" als offizieller Startschuss für den Veranstaltungsreigen im Festjahr 750 Jahre Stadtrecht deklariert ist, liegt auf der Hand. "Wir haben 50 Bäume geholt, und etwa 30 hat man uns noch gebracht", freut sich Jens Ullmann, der nicht nur Ortsvorsteher ist, sondern zugleich Vorsitzender des MC Grünhain. Weit größer als die Zahl der Weihnachtsbäumchen war die Resonanz der Besucher: Mehrere hundert wollten sich das nicht entgehen lassen und kamen in den Genuss der geselligen Atmosphäre am Weihnachtsbaumfeuer, das gut zweieinhalb Stunden loderte. "Die Aktion ist gut", sagt Michaela Wendler, und Isabel Langer meint: "Ich freue mich auf die 750-Jahr-Feier, weil dadurch endlich wieder etwas in Grünhain los ist." Ortsvorsteher Ullmann lässt seinen Gedanken freien Lauf: "Wir hoffen, dass unser Baamle verbrennen keine Eintagsfliege war, sondern sich zu einer Tradition entwickelt." Das zweite Treffen im Festjahr lässt nicht lang auf sich warten: "Am 2. Februar feiern wir Lichtmess und lichteln auf dem Marktplatz ab. Es gibt leckeres Essen und auch etwas Warmes zu trinken", so Ullmann. Darum kümmern sich die Grünhainer Kreativ- und Bastelfrauen. Sie sind es auch, die Ende März erneut den Brunnen an der Klosterschmiede schmücken werden. "Am 31. März wird der Osterbrunnen mit einem Programm der Grundschüler eingeweiht."

Nur einen Tag später macht nach einem Jahr Pause die Rallye Erzgebirge wieder in der Klosterstadt Station. "Es wird wieder den legendären Rundkurs Grünhain mit der berühmten Sprungkuppe an der Klostermauer geben", so Ullmann. Außerdem planen die Feuerwehrleute für April Ostertanz und Osterfeuer.

Eine Premiere soll es mit einem Kneipenfest im Rahmen des Festjahres am 14. Oktober geben: "Wir haben sieben Gaststätten in der Stadt und von fünf Gastronomen bereits die feste Zusage", freut sich Ullmann. "Dann soll es in jeder Kneipe eine typische Grinnhaaner Spezialität geben und dazu Live-Musik mit Künstlern aus unserer Stadt."

Auch in Lauter loderte am Samstag das mittlerweile vierte "Knutfeuer". Die Kameraden der Feuerwehr hatten die Bäume bereits im Verlauf der Woche von den Grundstücken in Lauter und Bernsbach abgeholt und eingesammelt. Etwa 300 Bäume durfte die Jugendfeuerwehr "verheizen", allerdings ließ sich das Feuer nur schwer entzünden.

Aus dem Erlös der Imbiss-Versorgung für die Gäste sollen für die Kinder der Wehr T-Shirts und Wintermützen gekauft werden. Außerdem planen die 15 jungen Blauröcke aus Lauter eine Ausfahrt zur Berufsfeuerwehr nach Leipzig.