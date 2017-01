Kampf um die Neuen: Schüler legen sich für ihre Schule ins Zeug

Ein etwas anderer Tag der offenen Tür hat Viertklässler und ihre Eltern am Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg begeistert. Dafür wurden Eltern und Kinder für zwei Stunden getrennt.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 09.01.2017



Schwarzenberg. Aileen Käfermann aus Schwarzenberg hockt mit drei ihrer Mitschülern auf Matratzen, die normalerweise im Sportunterricht verwendet werden. Die 13-Jährige liest Erich Kästners Klassiker "Münchhausen". Vor ihr sitzen Neun- und Zehnjährige, die es sich ebenfalls ohne Schuhe auf den Matratzen gemütlich gemacht haben. Gespannt lauschen die Viertklässler.

"Ich mag das Buch, deshalb habe ich mich dafür entschieden", sagt Aileen, die die Klasse 7 im Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg besucht. "Es geht ums Lügen, und lügen sollte man ja eigentlich nicht." Der Text sei sehr gut verständlich.

Auch als es etwas schwerere Kost gibt, nämlich Schillers Handschuh, bleibt es mucksmäuschenstill. Vivien Neubert trägt die Ballade vor und überzeugt damit die Zuhörer, die nur wenig jünger sind als sie. "Ich finde den Handschuh schön. Die Geschichte, die in der Ballade steckt, ist interessant", so die Zwölfjährige, die trotz der großen Zuhörerschar nicht aufgeregt war.

Die Lesenacht am Bertolt-Brecht-Gymnasium war eine Premiere. Die Bildungseinrichtung hatte am Freitagabend zu einem besonderen Tag der offenen Tür eingeladen. Das Konzept: Gymnasiasten lesen für Viertklässler, die in den nächsten Tagen die Entscheidung über ihren zukünftigen Bildungsweg treffen müssen. "Wir haben uns überlegt, wenn die Kinder in den Lesungen sind, was machen dann die Eltern?", sagt der stellvertretende Schulleiter André Ullmann. Rasch habe festgestanden, dass den Eltern zeitgleich in einem informativen und unterhaltsamen Programm die Schule vorgestellt wird. In der Aula des Gymnasium erfuhren die Eltern der potenziellen Gymnasiasten daher alles über Projekte, die vom Skilager und der Schülerzeitung über Musicalbesuche bis hin zu Tanzstundenball und Chor reichen.

"Die Vielfalt der Ganztagsangebote hat mich überrascht. Mir war auch nicht bewusst, wie viele Ausflüge gemacht werden", sagte Janett Lorenz aus Schwarzenberg, die von der neuen Idee für einen Tag der offenen Tür angetan war. "Die Tänzer und der Chor waren toll." Auch die kompakte Dauer hat ihr gefallen: "Zwei Stunden sind optimal. Freitagabend ist auch super."

Irina Wiederhöft aus Bernsbach war mit ihrer Tochter Helene und deren bester Freundin Viktoria Risnyoszka sowie deren Papa Zoltan im Brecht-Gymnasium zu Gast. Beide Mädchen lesen selbst sehr gern und konnten es genießen, dass man ihnen vorlas: "Münchhausen hat uns richtig gut gefallen", waren sich die Freundinnen einig, die sehr gern auch nach der 4. Klasse zusammenbleiben würden.

Viktoria schwärmt vom Brecht-Gymnasium: "Hier gefällt es mir richtig gut." Doch Mama Irina schwächt die Euphorie ein bisschen ab: "Wir haben die Entscheidung, ob Oberschule oder Gymnasium noch nicht getroffen." Zoltan Risnyovszky ist auch noch unentschlossen, ob es das Winkler-Gymnasium in Aue oder das Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg sein soll. "Hier war es auf jeden Fall emotionaler als in Aue", sagt er. "Der Vortrag, das Programm - es war sehr schön."

Einzig der Termin sei zu bemängeln gewesen: "Wir sind Katholiken, und heute ist Heilige Drei Könige, das war das einzig Negative."