Pächter beenden das Abenteuer Gastronomie

Mit Hausmannskost und Herzlichkeit hat das Haus des Gastes Grünhain überzeugt. Doch nach nur drei Jahren verabschieden sich die Betreiber schon wieder. Warum? Und wie geht es weiter?

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 21.12.2016



Grünhain. An der stabilen Werbetafel, die normalerweise auf das Haus des Gastes in Grünhain und dessen Öffnungszeiten hinweist, hängt seit einigen Wochen ein großes Banner. Mit diesem werden neue Pächter gesucht und vorhandenes Inventar angeboten.

Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel beenden Katja Schönfelder und Steffen Gruner aus Grünhain nach drei Jahren den Pachtvertrag mit der Stadt. Das Objekt ist Eigentum der Kommune, die sich gegenüber den Pächtern sehr kulant zeigt, und nicht auf die Erfüllung des zehnjährigen Pachtvertrages besteht. "Damit wäre ja niemandem geholfen", sagt Bürgermeister Joachim Rudler (CDU). "Wir kennen die Zahlen, wissen, dass das Haus gut läuft und suchen nun dringend gemeinsam nach einem neuen Pächter", sagt er. Der Stadtchef weiß, dass die Gaststätte, die gute Hausmannskost zum vernünftigen Preis geboten hat, nicht nur von Privatpersonen sehr geschätzt wird, sondern auch das Domizil von Vereinen ist. Beispiele sind der Sportverein oder auch der kulturhistorische Förderverein Grünhain.

"Die Räume können natürlich weiter genutzt werden, vorerst auch ohne Pächter als Betreiber. Allerdings ist es unrealistisch, zu glauben, dass wir dafür einen Hausmeister einstellen können", so der Bürgermeister. "Da muss vom Sportverein jemand die Verantwortung übernehmen. Das Haus einfach offen lassen, das kann nicht funktionieren."

Ortsvorsteher Jens Ullmann hofft, dass sich in absehbarer Zeit eine Lösung findet: "Es gibt eine erste Interessenbekundung, aber da ist längst noch nicht alles geklärt", sagt der Ortsvorsteher, der zudem in seiner Funktion als Vorsitzender des Motorsportclubs Grünhain ebenfalls auf das Haus angewiesen ist. Regelmäßig treffen sich die MC-Mitglieder dort zum Stammtisch. "Jetzt weichen wir erst einmal in unser Vereinsheim aus", so Ullmann: "In den Wintermonaten geht das, da reicht der Platz. Doch gerade vor den Rallyes wird es dort ziemlich eng." Außerdem hätten alle seine Mitstreiter die gute Küche stets zu schätzen gewusst.

Dieses Lob des Ortsvorstehers ist Balsam für die Seele von Katja Schönfelder, die hin- und hergerissen ist, wenn sie an ihren baldigen Abschied denkt. Einerseits habe ihr die Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht, andererseits sehnt sich die 46-Jährige, die einen 14-jährigen Sohn hat, auch nach geregelten Arbeitszeiten und ein bisschen weniger Stress. Denn ihr Partner Steffen Gruner kann seit geraumer Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so anpacken, wie er es gern tun würde.

Während er sich unter anderem um Buchführung und Getränkebestellung kümmert, liegen bei ihr sämtliche Aufgaben rund um Küche und Service. Und genau das sei das Problem: "Wir haben immer mehr Gäste, doch es fehlt an Personal." Also reifte in ihnen der Entschluss, das Abenteuer Gastronomie zu beenden. "Ich habe wirklich alles gegeben, war zum Teil 14 Stunden auf den Beinen." Unterstützung fand das Paar bei Schönfelders Mutter und deren Freundin. "Sie sind beide 66 und haben im Service geholfen." Am 27. Dezember werden Schönfelder und Gruner ihre letzte große Geburtstagsfeier im Haus ausrichten und sich am 28. Dezember von ihren Stammgästen verabschieden.