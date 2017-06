Schreiattacke und Stromausfall bei Oldie-Spektakel

Tausende Gäste haben am Samstag wieder beim RSA-Festival gefeiert. Ein Blick in die Statistik des Kult-Events zeigt: Der Aufwand dafür ist enorm.

Von Katja Lippmann-Wagner

erschienen am 12.06.2017



Schwarzenberg. Mehr als 10.000 Besucher, mehrere Kilometer an Kabeln, 23 Feuerwehrleute: Das RSA-Festival ist ein Event der Superlative. Dieses Jahr stand die Party im Zeichen des 25. Bestehens. Die "Freie Presse" gibt einen Überblick auf die wichtigsten Zahlen.

0 Sänger - oder besser gesagt kein Frank Zander: Der Sänger, der in Berlin zuhause ist, sagte am Samstag kurzfristig seinen Auftritt ab. Absprachen seien seitens der Agentur nicht eingehalten worden, hieß es. Der Radiosender RSA und Show-Concept aus Lößnitz, Veranstalter des Festivals, haben laut Pressesprecher Nico Nickel alles versucht, Zander noch umzustimmen, jedoch ohne Erfolg.

1 Stromausfall: Einen kurzen Stromausfall hat es am Samstag ausgerechnet beim Auftritt des Top-Acts Albert Hammond gegeben. Die Folge: Seine Gitarre war plötzlich nicht mehr zu hören. Professionell überbrückten die Moderatoren Lena Mengler, Uwe Fischer und Gerd Edlerdie Situation und stimmten a cappella den Gassenhauer "Es gibt kein Bier auf Hawaii" an. Den Gästen gefiel's.

23 Feuerwehrleute: Gleich mehrere Einsatzkräfte der Schwarzenberger Feuerwehr waren am Samstag auf der Waldbühne in Bereitschaft. Laut Stadtwehrleiter Lars Wagner schreibt das das Sicherheitskonzept vor. Dienstbeginn war 17 Uhr, die Fahrzeuge rollten eine Stunde nach Mitternacht nach Hause. Zu tun gab es wenig: Es blieb ruhig. 24. Auflage: Seit 25 Jahren schon gibt es das Oldiefestival in Schwarzenberg - allerdings fiel die Veranstaltung in den Jahren 1996 und 1999 aus. Zur Premiere 1992 standen bei der Oldienacht, die von "MDR life" präsentiert wurde, unter anderem Smokie, Mungo Jerry und The Equals auf der Bühne. Ein Jahr später firmierte die Veranstaltung als "Radio PSR Oldie-Sommer-Nacht". Ab 2000 wurde sie von "Oldie fm" präsentiert, dem heutigen RSA.

15 Veranstaltungen: So oft schon stand Moderator Gerd Edler jetzt in Folge auf der Bühne. Immer wieder gibt er den Einheizer, überbrückt die Umbaupausen. "Vorbereitung ist alles", sagt er und ergänzt: "Es ist mir wichtig, dass sich das Publikum nicht langweilt. Deshalb schaue ich mir immer genau an, wie lange die Pausen sind und überlege mir dann passende Aktionen."

12.500 Besucher: Tausende Fans feierten in diesem Jahr wieder auf Sachsens größter Freilichtbühne - genau genommen waren es 12.500. Seit 2010 ist die Veranstaltung Monate zuvor ausverkauft. Dieses Jahr gab es bereits Ende Dezember keine Karten mehr. 250 Kilometer Kabel: Techniker haben seit dem Jahr 1992 Kilometer an Kabeln temporär auf der Waldbühne verlegt - geschätzt dürften es rund 250 Kilometer sein. Das sagt Thomas Jähne von Show-Concept. "Ohne Kabel funktioniert ein solches Konzert nicht", erklärt er mit einem Lächeln. Zudem seien 4082 Scheinwerfer seit 1992 aufgehängt worden. Und 8100 Helfer, darunter Techniker, Aufbauhelfer und Mitarbeiter der Gastronomie, waren in den 25 Jahren notwendig, um die Festivals zu realisieren.

1000 Basecaps: 1000 Schlüsselbänder, 1000 Schirmmützen, 500 T-Shirts und vieles mehr haben die Macher des Festivals in den vergangenen 15 Jahren ans Publikum verteilt. "Besonders gut kommen immer die T-Shirts an", sagt Moderator Gerd Edler. Samstagabend führte die Aussicht auf eine RSA-Sonnenbrille bei einer jungen Frau zu einer Schreiattacke. Moderator Uwe Fischer kletterte von der Bühne, kämpfte sich durch die Gäste und überreichte der 19-Jährigen persönlich die Brille.