Schwarzenberg ebnet Wege durchs Zentrum

Die Obere Schlossstraße wird 2017 umgebaut. Die historische Altstadt soll barrierearm werden, ohne ihren Charme als Denkmal zu verlieren. Ein schmaler Grat aus Kompromissen.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 01.02.2017



Schwarzenberg. Mehr als eine halbe Million Euro will und wird die Stadt Schwarzenberg in die Hand nehmen, um zunächst die Obere Schlossstraße in der historische Altstadt barrierearm umzugestalten. 268.000 Euro steuert dazu der Freistaat aus dem Investitionsprogramm "Brücken in die Zukunft" bei. Sozialministerin Barbara Klepsch übergab den Fördermittelbescheid zu Wochenbeginn.

Gleichfalls am Montag stimmten die Stadträte von Schwarzenberg sowohl der Ausführungsplanung als auch dem Ausschreibungsbeschluss mehrheitlich zu, bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen.

Geplant ist, dass entlang der Oberen Schlossstraße, zwischen dem Aufgang zum Schloss zunächst bis zur Einmündung ins Ratskellergässchen, sowohl der Pflasterbelag der Straße als auch die Fußwege erneuert und barrierearm gestaltet werden. "Das bleibt am Ende aber dennoch ein Kompromiss aus vielen Interessen", sagt Oberbürgermeisterin Heidrun Hiemer (CDU). Dabei spielen die Topografie der Stadt und der Denkmalschutz in der historischen Altstadt ebenso eine gewichtige Rolle wie die Notwendigkeit, die Städte der Lebensrealität der Menschen anzupassen. Und da belegen aktuelle Zahlen eben auch, dass in Schwarzenberg heute 1889 Menschen mit Schwerbehinderung leben, was gut elf Prozent der Einwohner ausmacht. Barrierefreiheit wird in der Altstadt nicht erreichbar sein. Darin sind sich alle Beteiligten einig. "Aber barrierearm, das ist für etwa zehn Prozent der Menschen zwingend notwendig, für 30 Prozent erforderlich und letztlich für alle komfortabel", sagt Helga Dittrich, die Senioren- und Behindertenbeauftragte im Landkreis. Denn auch Familien, Mütter mit Kinderwagen, würden am Ende davon profitieren.

Fakt ist zudem: An vielen Stellen ist es einfach zu eng, um überhaupt mit einer rollenden Gehhilfe vorbei zu kommen, wie das Foto belegt. Deshalb soll speziell der Fußweg vor dem Pflegeheim und dem Pfarramt verbreitert werden. Ersetzt würden die alten Gehwegplatten durch neue, die mit engen Fugen verlegt werden, erklärt Bauingenieur Peter Schwengfelder, der für die Planung zuständig ist. Die Straße behält das historische, große Kopfsteinpflaster, das allerdings erhöht verlegt werde, um das Straßenniveau weiter anzugleichen. Sichtbar bleibe aber die Trennung zwischen Straße und Gehwegen. Zudem werden fünf Querungen übers Kopfsteinpflaster angelegt. Eine unmittelbar vom Pflegeheim zum Kirchplatz.

Der eigentliche Bau soll in drei Bauabschnitten erfolgen. Wobei der erste das Teilstück zwischen Brunnen und Ratkellergässchen ist. Voraussichtlicher Beginn ist der 3. April. Und zu einer der ersten Maßnahmen gehört auch das Verlegen eines Leerrohres im Ratskellergässchen. Dies soll, laut Sandy Best, die im Baumamt das Projekt betreut, bis Ostern realisiert sein. Der zweite Bauabschnitt ist der Bereich zwischen Schloss und Pfarramt. Und der dritte und schwierigste wird die Spitzkehre zwischen Oberer und Unterer Schlossstraße. Der erste Bauabschnitt soll bis 30. Juni fertig sein. Danach gebe es eine Sommerpause. Von August bis November folgen die Etappen zwei und drei.

Gleichlaufend dazu, so versicherte Stadtchefin Hiemer bei einer Pressekonferenz im Schloss, halte man weiterhin an der Erarbeitung eines Parkraumkonzepts fest. Immer deutlicher werde, so Hiemer, dass die Stadt ein Parkhaus benötige. Doch diesbezüglich sei die Finanzierung nach wie vor das Problem.

Geparkt werden darf nach der Fertigstellung des Umbaus weiterhin entlang der Oberen Schlossstraße. Dennoch gehen im hinteren Bereich direkt vorm Pfarramt einige Stellflächen verloren, heißt es.

Am Montag, dem 6. Februar, findet ab 19 Uhr im Saal des Ratskellers eine öffentliche Informationsveranstaltung für Bewohner und Anlieger der Altstadt statt.