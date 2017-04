Umsonst-Laden hilft nachhaltig

Die "Wegwerfgesellschaft" widerstrebt dem Naturell des Erzgebirgers. Deshalb gibt es jetzt in Raschau ein Projekt vieler, das für alle offen und für jedermann irgendwie hilfreich ist.

Von Beate Kindt-Matuschek

erschienen am 13.04.2017



Raschau-Markersbach. Jeder kennt das: Man besitzt Dinge, von denen man viel zu viel oder gar doppelt hat. Dinge, man nicht mehr braucht oder mit denen man sich klassisch "verkauft" hat. Die Sachen aber einfach wegwerfen, dazu kann man sich auch nicht durchringen. Aber irgendwann sind die Zimmer, Speicher und Keller voll. Aber wegschmeißen? Gar auf den Müll? Kommt nicht in Frage! "Ist doch noch gut. Ein anderer würde sich drüber freuen!" - so denken viele.

Und genau deshalb gibt es jetzt in Raschau den ersten Umsonst-Laden. Dessen Prinzip ist simpel: Wer etwas nicht mehr braucht, kann es in den Laden bringen. Wer etwas braucht und es sich nicht kaufen kann oder "genau das" sucht, kann es mitnehmen. Es geht um Hilfe und um nachhaltige Nutzung von Gegenständen.

Begonnen hat alles damit, dass Bernd Illig aus Raschau als Leiter der Blau-Kreuz-Gruppe einem ehemaligen Alkoholiker, der aus der Entzugsklinik kam, zu einer preiswerten Wohnungseinrichtung verhelfen wollte. "Also hab ich rumgefragt, wer was hat und wer was abgeben kann", erzählt der 53-Jährige. Die Unterkunft war schnell möbliert. Doch es kam viel mehr. Das wurde zunächst eingelagert in einer Garage. "Und immer mal wieder konnten wir damit helfen", sagt Illig.

Dann kamen 2016 auch nach Raschau Flüchtlinge. Familien mit bis zu neun Kindern, die nichts hatten, als das, was sie am Leib trugen. Also wurden Kleiderspenden gebraucht. Das hat die Kirchgemeinde angeschoben und initiiert. Die Kommune half mit größeren Räumlichkeiten. Da bot sich die ehemalige Gaststätte im Sportlerheim an. Die Räume sind groß, der Parkplatz ist gleich vor der Tür. Auch Martina Colditz vom Verein Procovita hörte davon. "Das schwebte mir schon lange vor. Ein Umsonstladen", sagt die 50-Jährige. Eigentlich arbeitet sie im Kinderheim der Kinderarche in Markersbach. "Wir hatten erst kürzlich eine 18-Jährige, der wir aus diesem Bestand eine Starthilfe für eine kleine eigene Wohnung zusammengestellt haben", sagt Martina Colditz.

Denn mittlerweile bietet der Umsonst-Laden neben Schränken, Tischen, Sofas und Kleidung auch Spielzeug, Hausrat und Bücher. Die einzige Maßgabe für die Abgabe von Dingen lautet: "Was ich selbst auch noch verwenden würde!"

"Denn wir sind nicht der Sperrmüll", betont Bernd Illig. Er brennt für das neue Hilfsprojekt, das übrigens jedermann offen steht. "Hier muss keiner Bedürftigkeit nachweisen", erklärt er. Hierher kann kommen, wer will - sowohl abgeben als auch mitnehmen. Die einzige Bitte, die die Akteure haben: "Bei Kleidung momentan nur Saisonware im Sinne der Jahreszeit." Das habe reine Kapazitätsgründe. Die Kommune stellt kostenfrei die Räume zur Verfügung. Die Vereine sichern die Öffnungszeiten (dienstags 15 bis 17 Uhr und samstags 9 bis 12 Uhr) ab und organisieren mit Partnern den Transport. "Da hilft uns der Radladen Teumer oder mal der Bauhof. Es ist ein tolles Miteinander", so Illig. "Wir haben auch schon der Aktion Kinderherzen geholfen und Möbel nach Schneeberg gebracht", nennt er Beispiele. Wenn Geldspenden eingehen, dann werden diese für die Benzin verwendet. Alles andere stemmen die Mitglieder aus den "Betreibervereinen" ehrenamtlich, um Bedürftigen zu helfen. Und das - so heißt es - sei niemals umsonst.