Die O-Frage in Stollberg: Wer nimmt Schmidt die Macht weg?

Im Spätherbst findet die Oberbürgermeisterwahl in Stollberg statt. Kalendarisch noch weit weg, sind es in der schnellen Politik aber oft nur Augenblicke. Nur, neben dem Amtsinhaber ist weit und breit kein Gegenkandidat in Sicht. Traut sich niemand?

Von Jan Oechsner

erschienen am 04.02.2017



Stollberg. Stollbergs Oberbürgermeister Marcel Schmidt wird siegen. Die Wahlbenachrichtigungskarten sind zwar noch nicht gedruckt, aber: Der Rathauschef wird auch ab 2018 für weitere sieben Jahre die Große Kreisstadt regieren. Oder?

Dieses Szenario ist aus Sicht vieler schon klar. Und für den Rest wohl mehr als denkbar.

Bekanntlich gibt es die K-Frage, K wie Kanzler: In dieser hat der SPD-Kandidat Martin Schulz in neuesten Umfragen die Regierungschefin Angela Merkel um etwa ein Dutzend Prozentpunkte abgehängt. Das ist noch kein Wahlsieg, aber es könnte bis zum Herbst unruhig werden.

In Stollberg ist die O-Frage - O wie Oberbürgermeister - dagegen keine wirkliche Frage. Es ist ruhig.

Da ist zum Beispiel Gunter Weißbach. Der Ex-Bäckermeister von Stollberg sagt: "Bisher kenne ich keinen weiteren Kandidaten. Und bleibt es dabei, wähle ich Schmidt." Erstens, weil er als Demokrat auf jeden Fall zur Wahl gehe. Und, weil Schmidt "keine trübe Tasse" ist. Die Stadt sei zwar arg verschuldet, aber Schmidt packe was an, der habe Kontakte zu Ministern, sei vernetzt.

Pikant: Gunter Weißbach sitzt für die CDU im Stollberger Stadtrat. Schmidt gehört zum Lager der Freien Wähler im Stollberger Stadtrat. Das ist im Kleinen etwa so, als wenn Martin Schulz die Merkel wählt.

Das zeigt das momentane politische Dilemma in Stollberg. Ein übermächtiger Stadtvater, der selbst von politischen Gegnern keinen Gegenwind befürchten muss - und daher schon als Sieger gelten darf. Andere Kandidaten gibt es nicht. Oder darf man doch mutig fragen: noch nicht?

"Wenn dies so bliebe wie jetzt, würden die Parteien der Demokratie jedenfalls einen Bärendienst erweisen. Demokratie braucht verschiedene Angebote an den Bürger, sie braucht Kandidaten", sagt Tom Thieme, Politikwissenschaftler der TU Chemnitz. Parteien seien Bindeglied zwischen Politik und Gesellschaft. Thieme spricht von einer "Demokratie-Verpflichtung" der Parteien.

Diese war 2010 für die Bürger nirgends zu finden, denn die Oppositionsparteien in Stollberg - vor allem Linke und CDU - fanden nicht statt. Schmidt war einziger Kandidat. Der holte sich flux seine 97 Prozent der gerade mal 2379 abgegebenen Stimmen ab, feierte in einer Billardbar seinen Sieg und machte sich dann wieder an die Arbeit. Drei von vier Stollbergern gingen damals gar nicht erst zu dieser langweiligen Wahl. Heute sagt Schmidt: "Ich gehe davon aus, dass noch ein paar von mir angeschobene Projekte umzusetzen sind und würde dies gern - sofern das den Wunsch der Bürgerschaft trifft - begleiten." So tiefstapeln kann nur einer, der die Antwort auf die O-Frage schon kennt.

Denn: Gibt es überhaupt ein Interesse der Parteien, eine Große Kreisstadt wie Stollberg politisch zu erobern - oder es zu versuchen? Die Ausgangslage: Die CDU hat sechs Sitze im Stadtrat, die Linke 5. Die Freien Wähler haben 11. Es gab also eine Hälfte der Stollberger Wähler, die Schmidt einst nicht wollten.

Und heute? "Mir ist ein Kandidat von uns nicht bekannt", so CDU-Erzgebirgs-Vizekreischef Carsten Michaelis, einst mal Jahnsdorfer Bürgermeister. Er werde das aber im Kreisverband ansprechen. Marco Wanderwitz, der hiesige Bundestagsabgeordnete, will dem CDU-Stadtverband in Stollberg keine Vorschriften machen. "Ich weiß aber, dass dort diskutiert wird."

Worüber? Darüber, ob sich die CDU überhaupt traut, einen Kandidaten aufstellen zu wollen. Bis Ende April sei Zeit, sagt Raphael Jenatschke. Er leitet den CDU-Stadtverband und ist Chef der Fraktion im Rat. Jenatschke ist ja schon ein halber Bürgermeister - als 2. Stellvertreter von Schmidt. Eine Art politisches Zwitterwesen, erlaubt von der Gemeindeordnung: Dem Stadtoberhaupt werden immer Vize aus den Reihen des Gemeinderates zur Seite gestellt.

Und so kennt man sich halt. Und das kennt der Politikwissenschaftler Thieme. Er weiß, dass die Nähe in kleineren Städten Alternativen zum Rathauschef - ob personell oder thematisch - schwierig macht. "Die Erfahrung ist: Amtsinhaber sind nur schwer wegzuwählen." Ganz simpel: Der Herausforderer muss nicht nur besser sein - sondern bestenfalls auch einen Abstand zum Rathaus haben. "Trotzdem macht eine Kandidatur Sinn", ist sich Thieme sicher. "Es muss ja nicht immer ein Sieg sein. Ein Achtungserfolg - auch im Hinblick auf kommende Wahlen - ist besser als gar kein Ergebnis."

Doch dazu bedarf es eben eines Herausforderers. Die CDU denkt nach. Und die Linke? Kreischef Klaus Tischendorf spricht sich für die Aufstellung eines Kandidaten aus. Aber Barbara Drechsel, die Chefin des Ortsverbandes, sagt: "Ich kann nicht sagen: Wir haben einen Kandidaten. Ich kann aber auch nicht sagen: Wir haben keinen." Es sei ja noch Zeit. Viel Zeit. Sehr viel Zeit ... Das letzte Mal, als die Linken dem Bürger einen Personalvorschlag für das Chefzimmer im Rathaus unterbreitet haben, ist schon Äonen her. "Genau kann ich das nicht mehr sagen. Aber es war in den 1990er-Jahren", so Drechsel.

Dabei gebe es noch eine dritte Möglichkeit - den Thalheimer Weg. Dort ist einst einer aus dem Nichts aufgetaucht, war Informatiker, hatte noch nicht die 30 Jahre erreicht, parteilos. Aber er gewann die Bürgermeisterwahl. Name: Nico Dittmann.

Kann es einen Dittmann auch in Stollberg geben? Es gibt eine achtköpfige Initiative aus der Bürgerschaft, so Informationen von "Freie Presse". "Aber wir haben uns am Ende gegen einen Kandidaten ausgesprochen", sagt einer der Gruppe, der anonym bleiben will. Die ganze Gruppe will unerkannt bleiben.

Unerkannt bleiben. Genau das ist das Problem in der O-Frage von Stollberg.