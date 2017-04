Lugau: Unfall mit 1,7 Promille

erschienen am 12.04.2017



Lugau. Die 45-jährige Fahrerin eines Opel und ein mitfahrendes Kind sind am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall bei Lugau (Erzgebirgskreis) verletzt worden. Ihr Wagen war auf der Alten Flockenstraße mit dem Ford einer 27-jährigen Fahrerin kollidiert. Laut Angaben der Polizei war der Ford im Gegenverkehr unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Als er auf die Fahrbahn zurückschleuderte, kollidierte er mit dem Opel im Gegenverkehr. Die Schäden an den beiden Autos belaufen sich auf 20.000 Euro.

Später stellte sich heraus, dass die Ford-Fahrerin 1,7 Promille intus hatte. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (fp)