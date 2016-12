Zwönitz: Kleidercontainer in Flammen

erschienen am 20.12.2016



Zwönitz. Zu einem Brand an der Bahnhofstraße in Zwönitz sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend gerufen worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Am Container entstand Totalschaden. Auch die von Bürgern gespendete Altwäsche wurde zerstört. Auf der Bahnhofstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz waren zehn Kameraden der Stadtfeuerwehr Zwönitz. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. (mär)