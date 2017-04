Frühling in der Innenstadt kommt bei Zschopauern gut an

Kinder konnten sich austoben, Besucher in den Geschäften und bei Vereinen umsehen, und Freibier gab es am Samstag auch. Verteilt war das Fest auf drei Standorte - das bot Anlass zum Flanieren.

Von Matthias Degen

erschienen am 10.04.2017



ZSCHOPAU. Volksfeststimmung hat am Samstag in der Zschopauer Innenstadt geherrscht, als die Interessengemeinschaft Zschopau gemeinsam mit der Stadtverwaltung und den Gewerbetreibenden zum Frühling in der Innenstadt eingeladen hatte. Etwas ganz anderes sollte die Zschopauer und ihre Gäste in diesem Jahr erwarten.

Den ersten Eindruck vermittelten dabei schon die drei gewählten Standorte. So lag der Neumarkt fest in Kinderhänden. Bereits vor dem offiziellen Festbeginn versammelten sich dort Mädchen und Jungen, um das Glücksrad zu drehen, Tretpedalo zu fahren, beim Riesenmikado ihr Geschick unter Beweis zu stellen beziehungsweise einen Platz an der Rollenrutsche zu ergattern. Der Neumarkt als große Spielwiese entstand auf Initiative von Tino Küchler, Inhaber des dortigen Eiscafés, in enger Zusammenarbeit mit der Chemnitzer Kindervereinigung und den Ringern der Stadt Zschopau. Für die Eltern und Großeltern boten die offenen Geschäfte rund um den Marktplatz für einen gemütlichen Bummel ohne Einkaufszettel oder zu Gesprächen mit Bekannten und Freunden Gelegenheit.

Wer es lieber etwas ruhig angehen wollte, war bei einem Glas Wein im Freien vor dem Grünen Haus willkommen, nahm bei Matthias Uhlmann im Herrenausstatter Conrad Schmidt an einer besinnlichen Whisky-Verkostung teil oder schaute den Schnitzern und Klöpplerinnen des Weihnachtsbauvereins über die Schultern.

Den Weg dorthin und weiter zum Parkplatz vor dem Simmel-Einkaufsmarkt wiesen bunte Luftballons. Dort zeichnete Marktinhaber Peter Simmel für den dritten Standort des Frühlingsfestes verantwortlich. Mit Salutschüssen der Zschopauer Schützen wurde 18 Uhr nach einer Unterbrechung von 45 Jahren wieder Bier der Zschopauer Marke Schloss-Wildeck-Biere ausgeschenkt, das offizielle Festgebräu zum 725-jährigen Stadtjubiläum im Juni. Für die Besucher gab es Freibier in Form von 100 Litern Pilsner und 30 Litern Ale.