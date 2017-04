Ab 2. Mai wird Goethestraße in Freiberg gebaut

erschienen am 27.04.2017



Freiberg. Am 2. Mai starten die Arbeiten zum Ausbau der Goethestraße in Freiberg. Begonnen wird mit dem ersten Abschnitt zwischen Lessing- und J.-Sebastian-Bach-/Robert-Schumann-Straße, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Fertigstellung sei für Ende Oktober geplant. Im Vorfeld des Straßenbaus würden Kanalarbeiten ausgeführt.

Zur Einbindung des neuen Mischwassersammelkanals und der Trinkwasserleitung sei die Sperrung der Lessingstraße an der Einmündung zur Goethestraße vom 2. bis 24. Mai erforderlich. Die Baumaßnahme Goethestraße wird demnach unter Vollsperrung durchgeführt. Davon betroffen sei auch der Göldnerweg (Sackgasse). Für Rettungsfahrzeuge, Anliefer- und Versorgungsfahrzeuge würde eine beschränkte Befahrbarkeit in Abstimmung mit der ausführenden Baufirma gewährleistet. (bk)