Bergstadtfest: Rummel fällt deutlich kleiner aus

Das Freiberger Rathaus will das Fest künftig auf die Altstadt konzentrieren. Auch beim Bühnenprogramm auf dem Obermarkt wird es weitere Veränderungen geben - und bei den Finanzen.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 14.01.2017



Freiberg. Beim diesjährigen Bergstadtfest werden die Freiberger einige Neuerungen erwarten. Dies hat Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) zum ersten Mal beim Neujahrsempfang deutlich gemacht. Nun hat er weitere Details preisgegeben. Dabei geht es vor allem um den Rummel, für den die Verwaltung noch immer ein neues Areal sucht.

Der Rummel werde künftig an zwei Standorten ins Bergstadtfest integriert, sagte Krüger. Die Stadtverwaltung will dabei vor allen Dingen auf unterschiedliche Interessen eingehen. Ein Areal soll sich eher an Kinder richten, das andere an Jugendliche und Erwachsene. Dennoch müssen sich die Freiberger auf weniger Fahrgeschäfte einstellen. "So einen großen Rummel wie bisher werden wir nicht mehr haben", sagte Krüger. Generell gelte für das Bergstadtfest 2017: "Die räumliche Ausdehnung wird konzentriert." Vor allem die Altstadt soll im Mittelpunkt stehen, sagt Krüger. Diese Entscheidung hängt auch damit zusammen, dass mit dem Messeplatz der bisherige Rummelstandort wegfällt. Dort werden ab dem Sommer die neue Unibibliothek und ein neues Forschungszentrum für die TU Bergakademie entstehen.

Die Strategie, künftig Freiberg und seine Vorzüge stärker in den Mittelpunkt des größten Volksfests Mittelsachsens zu stellen, wird zudem Auswirkungen auf das Bühnenprogramm auf dem Obermarkt geben. Bekannt war bereits, dass die Mittelsächsische Philharmonie nun ein Konzert am Sonntag spielen wird. Das Rathaus machte jetzt seine Entscheidung öffentlich, dass Freiberger Vereine das Programm am Freitagabend gestalten. Bisher waren am Freitag beispielsweise überregionale Coverbands aufgetreten. Am Samstagabend soll sich hingegen nichts ändern: Die Stadtverwaltung ist in Gesprächen mit dem MDR, um wieder Berühmtheiten wie die Band Silbermond oder den Künstler Andreas Bourani gewinnen zu können.

Nähere Details zum Rummel und zum Bühnenprogamm werden erst im März im Stadtrat diskutiert. Das Rathaus will bis dahin nicht mehr in die Tiefe gehen. Oberbürgermeister Krüger kündigte nur noch an, dass die Finanzen des Bergstadtfestes wohl überdacht werden müssen. "Das Fest wird nicht billiger", sagt Krüger. Denn allein mit dem Messeplatz-Rummel wurde in den zurückliegenden Jahren rund ein Drittel der Einnahmen erzielt. Wenn nun weniger Schausteller auf den neuen Arealen Platz finden, wird dieser Anteil schrumpfen.

Gleichzeitig soll das Sicherheitskonzept noch einmal verschärft werden, was sich auch finanziell auswirken dürfte. "Wir gehen davon aus, dass wir erhebliche Kostenpositionen im Bereich Sicherheit zusätzlich aufrufen müssen", so der Oberbürgermeister. "Die Leute erwarten das." Die Stadtverwaltung will deswegen unter anderem mehr Mitarbeiter im Einsatz haben. Ob ein Teil davon von externen Firmen angeheuert wird, müsse sich aber noch zeigen.