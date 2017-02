Buntes Treiben am Skihang in Holzhau

erschienen am 20.02.2017



Skifasching hat im erzgebirgischen Holzhau eine lange Tradition. So gaben sich auch am Samstag wieder Groß und Klein ein Stelldichein. Erneut nicht fehlen durfte dabei Regina Hüttel (Mitte), die gute Seele des Vereins. "Sie organisiert, probt mit den Funken und näht die schönsten Kostüme. Für jeden hat sie ein offenes Ohr, jedes Problem wird gelöst", erklärt Pia Kaden, die die Chronik für den Holzhauer Skifaschingsclub schreibt. Seine Premiere als Skikaiser erlebte hingegen Uwe Trommler, der Volker Richter abgelöst hat. Als Skikaiser führte er durch das Programm. Die bunten Kulissen seien jedes Jahr ein Hingucker. Und das nicht nur für die Mitstreiter des Clubs, sondern auch für das Publikum. Getreu dem diesjährigen Motto "Partyspaß und Fun an unserem Faschingshang". Nachdem die Party im vergangenen Jahr wegen des Schneemangels ausfiel, war diesmal die Freude umso größer. "Wir arbeiten zusammen, alle bringen ihre Ideen ein", fügt Kaden an. Jedes Mitglied sei wichtig. Schließlich soll es den Verein noch sehr lang geben. (jwa)