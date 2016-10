Der Bahnhof, die Wut und Freibergs Image

Die Polizei verhinderte vor einem Jahr die Blockade eines Flüchtlingsbusses in der Bergstadt. Nun zieht das Stadtmarketing Bilanz, ob der Ruf der Stadt unter den Ausschreitungen gelitten hat.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 25.10.2016



Freiberg. Die Nerven lagen an diesem Oktoberabend in Freiberg teilweise blank. Gegenstände flogen gegen den Bus, der Flüchtlinge vom Bahnhof in ihre Unterkünfte bringen sollte. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, um den Weg freizuräumen. Genau ein Jahr ist es her, dass mit diesen Ausschreitungen die Diskussion um die Flüchtlingspolitik in der Bergstadt in Gewalt umschlug. Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) machte sich danach Sorgen um das Bild Freibergs als "liebenswerte und weltoffene Universitätsstadt". Zwölf Monate später zeigt sich: Die Befürchtungen haben sich nicht vollkommen bewahrheitet. Aber auch Freiberg spürt den Druck.

Anja Fiedler ist seit Sommer in der Stadtverwaltung für das Marketing zuständig. Sie sagt: "Der konkrete Fall hat sich, touristisch gesehen, nicht unmittelbar ausgewirkt. Es gab keine Äußerungen oder Stornierungen, die damit im Zusammenhang standen." Allerdings kann sie nicht einschätzen, wie groß die Dunkelziffer ist. Fiedler verweist darauf, dass nicht alle potenziellen Besucher ihrem Frust Luft machen müssten. Manche kämen nicht -und schwiegen zu den Gründen.

Überhaupt hat Freiberg derzeit genug zu tun, um nicht mit in einen Abwärtstrend hineingezogen zu werden: Fiedler und ihre Mitarbeiter haben auf Messen oder im Gespräch mit Reisveranstaltern laut eigener Aussage festgestellt, "dass sie die Destination Sachsen nicht mehr oder nur sehr schwer verkaufen können oder manchmal auch nicht wollen". Durch die "massive Rufschädigung Sachsens" habe Freiberg ein "touristisches Problem". Stadtrat und Hotelier Ralf Kreller (CDU) bestätigt dies. Er erkennt nicht, dass sich die Vorkommnisse vor einem Jahr auf sein Geschäft ausgewirkt haben. Unter den Gästen sei Sachsens Außendarstellung aber Thema.

Wie schnell ein schlechter Ruf auf das Geschäft durchschlagen kann, erleben die Verantwortlichen in Freiberg beim Blick auf Dresden. 2015 verzeichnete die Pegida-Stadt weit über 100.000 Übernachtungen weniger. Internationale Spitzenkräfte meiden inzwischen den Ruf an die dortige Universität. Unternehmen bekommen weniger Aufträge. Freiberg ist von derlei Verhältnissen entfernt. Das Freiberger Brauhaus teilt auf Anfrage mit, dass der Eklat am Bahnhof keinen Einfluss auf das Unternehmen gehabt habe.

Und dennoch gibt es in der Kreisstadt Mahner. Domkantor Albrecht Koch fehlt zwar der Beweis, dass auch Freibergs Image gelitten hat, aber er sieht Anzeichen. Die Musikabende im Dom waren zuletzt nicht mehr so gut wie üblich besucht, schildert er. Es fehlten vor allem Gäste von außerhalb: "Die Außenwahrnehmung ist eine Katastrophe", sagt Koch mit Blick auf Sachsen. Da könnten sich die Freiberger nicht ausnehmen. In der internationalen Kulturszene werde er auf die fremdenfeindlichen Ereignisse im Freistaat angesprochen: "Man kann das Thema nicht kleinreden."