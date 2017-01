Die Hardcore-Camper

Drei Wohnmobile machen in der Kältenacht Station am Freiberger Johannisbad

erschienen am 06.01.2017



Freiberg. Drei Familien haben in der Eisnacht zum Freitag in ihren Wohnmobilen auf dem Stellplatz am Freiberger Johannisbad übernachtet - und dank guter Heizung in ihren Gefährten nicht gefroren. "Nein, es war gar nicht kalt", sagte Alfred Dahlem gestern kurz vor der Heimreise ins 480 Kilometer entfernte Herschbach im Westerwald.

Seine elfjährige Tochter Nathalie ergänzte, dass die Familie am Donnerstagabend sogar im Johannisbad war. Enkelsohn Connor (7) nickte zustimmend: "Das war toll." Neben der Nähe zum Schwimmbad lobte Mutter Martina Dahlem das Frühstück im Johannisbad: "Das war wirklich sehr gut." Mit dem Wohnmobil-Stellplatz in Freiberg, wo die Familie zu ersten Mal übernachtete, zeigte sie sich zufrieden."Der ist in Ordnung." Auch in der Stadt habe es ihr gefallen.

Ähnlich ging es Christa und Wolfgang Silbermann aus dem hessischen Wetzlar. Die einstigen Freiberger, die mit Familie Dahlem Silvester in Berlin gefeiert hatten, finden den Platz auch gut. Am Freitagvormittag gingen die beiden noch mal in die Stadt - um Freiberger Eierschecke zu kaufen.

Jährlich übernachten laut Stadtwerke-Chef Axel Schneegans rund 1000 Camper am Bad. (hh)