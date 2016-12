Ein Duell und 22 Maulkörbe

Mit einer symbolischen Aktion kritisiert ein Kommunalpolitiker die Informationspolitik des Kreistags. Und eine Freiberger Stadträtin kämpft einen Kampf für Transparenz, der sachsenweite Bedeutung angenommen hat - für beide Seiten.

Von Frank Hommel und Grit Baldauf

erschienen am 16.12.2016



Freiberg. Sie hat ihren Gegnern die Munition geliefert: Ulrike Neuhaus, Juristin, Stadträtin der Grünen in Freiberg. Unfreiwillig. "Es ärgert mich am meisten, dass der Schuss nach hinten losging", sagt sie. Der Kampf sei dennoch nicht entschieden: "Die Musik geht jetzt erst richtig los."

Seit 2015 liegt sie mit der Stadt Freiberg im Gefecht. Vor der Kommunalwahl hatten die Grünen versprochen, für mehr Transparenz in der Kommunalpolitik einzutreten. So stellte Neuhaus Beschlussvorlagen der Stadtratssitzung vom Oktober 2015 vorab ins Internet.

Die Geschäftsordnung aber, die der Rat sich selbst auferlegt hat, verbietet das. Deshalb verhängte der Stadtrat ein Ordnungsgeld von 150 Euro gegen sie. Und die Stadt beantragte eine einstweilige Anordnung, um Neuhaus die weitere Veröffentlichung zu verbieten. Das Verwaltungsgericht Chemnitz wies den Antrag zwar zurück. Der Stadtrat legte aber beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Beschwerde ein. Und die Bautzener Verwaltungsrichter gaben der Stadt Recht. "Der Senat teilt auch die Auffassung des Antragstellers, dass es sich bei Stadtratsunterlagen um interne Papiere der Verwaltung handelt", so das Gericht.

Sachsens Innenministerium hat sich die Argumentation schon zu eigen gemacht: "Die rechtlichen Ausführungen dieses Beschlusses sind auf die Regelungen in der Geschäftsordnung eines Kreistages entsprechend anzuwenden", urteilt das Ministerium über die neue Geschäftsordnung des Kreistages. Nach der werden Kreistagsunterlagen ab 2017 zwar vorab im Internet veröffentlicht, aber nur für Kreisräte. Bürger bleiben außen vor. Vor Sitzungen dürfen sich die Kreisräte nicht über die Vorlagen äußern. "Frau Neuhaus hat mit ihrer Ungeduld die jetzige Situation erst herbeigeführt", kritisiert Freibergs OB Sven Krüger (SPD), der Teile der Verwaltungsvorlagen vor Stadtratssitzungen mittlerweile selbst ins Internet stellen lässt. Auch er habe ja mehr Transparenz versprochen, so Krüger.

Auch Neuhaus wurmt an der Niederlage in Bautzen am meisten, dass sie ihren Gegnern vorerst Argumente geliefert hat, die es den Verfechtern von mehr Offenheit erst einmal schwer machen. Kommunalpolitikern wie David Rausch, der für die Linke im Kreistag sitzt und der seinen Kollegen am Mittwochabend symbolisch Maulkörbe spendierte, um gegen die Geschäftsordnung zu protestieren.

Nach einem Hinweis aus seiner Fraktion, dass die Verteilung während der Sitzung gegen das Hausrecht verstoßen und so ein Ordnungsgeld von 500 Euro drohen könnte, ließ Rausch die Präsente in der Tüte. Nach der Sitzung sprachen ihn aber Räte verschiedener Fraktionen an. Rausch: "Alle 22Maulkörbe habe ich verschenkt." In der Sitzung selbst kritisierte er die Informationsbeschränkungen: Nicht mehr mit Bürgern vorab sprechen zu können schränke die Entscheidungsfähigkeit ein, lasse das Wählerinteresse weiter sinken. Die Linke im Landtag erwägt überdies, die Neuregelung juristisch zu prüfen, außerdem läuft eine Anfrage an die Staatsregierung.

Im Kreistag stellt die CDU die größte Fraktion. Gegen die CDU wäre die neue Geschäftsordnung kaum durchsetzbar gewesen. Der Fraktionschef ist Jörg Woidniok. Wie Ulrike Neuhaus ist auch er Jurist. Er leitet das Rechtsamt der Freiberger Stadtverwaltung - und ist nun, wenn man so will, der strategische Gegenspieler von Ulrike Neuhaus. Auch wenn die Beschlüsse im Stadtrat fallen. "Wir sind verpflichtet, das auszuführen", sagt Woidnioks Chef Krüger. Im Rathaus weiß man, dass die Hauptsache noch nicht entschieden ist. Dabei geht es darum, ob das verhängte Ordnungsgeld rechtens war. Dagegen hatte Ulrike Neuhaus Widerspruch eingelegt. Den hat Woidnioks Amt nun zurückgewiesen. Jetzt ist es an ihr, vors Verwaltungsgericht zu ziehen. Woran sie keinen Zweifel lässt. Und bei einer Niederlage will sie vors OVG. In der Hauptsache muss mündlich verhandelt werden. Diesmal würde kein Beschluss verkündet werden, sondern ein Urteil fallen, sagt Neuhaus. Ein Urteil, das über der Einstweiligen Anordnung steht.

Aktuell ist der Umgang mit den Ratsunterlagen im Freistaat ganz unterschiedlich: Manche Städte veröffentlichen die Vorlagen im Netz selbst, anderswo gelten sie als geheim. "Heutzutage sind Berlin und Brüssel transparenter und bürgernäher als der Kreistag Mittelsachsen", urteilt etwa Sebastian Walter, Sprecher der Grünen in Mittelsachsen.

Der Ausgang des Streits hat somit Symbolkraft für die Kommunalpolitik für ganz Sachsen bekommen. Doch das Verfahren, das nun auf die Beteiligten wartet, wird lang. Drei Jahre, schätzt Neuhaus. Es kostet Zeit, Mühe, Geld. Warum tut sie sich das an? Sie will, dass die Verwaltung den Willen der Bürger stärker einbezieht, anstehende Entscheidungen stärker diskutiert. Sie sagt, dass sie in ihrer Arbeit als Stadträtin behindert wird, wenn sie ohne Fraktion im Rücken niemanden um Rat oder um eine Meinung fragen darf. Sie sagt aber auch, dass sie die Sache verfolgt, weil ihr Kampfeswillen nun einmal geweckt ist. (mit scf/hh)