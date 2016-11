Ein Hauch von Schweiz in der Bergstadt

Das Klinik-Symbol auf den Informationstafeln für Touristen macht der Stadtverwaltung Arbeit. Ein Stadtrat bemängelt, es erinnert an die Alpenrepublik - aber nicht an die ärztliche Versorgung.

Von Kai Kollenberg

Freiberg. Die Fragestunde für Stadträte ist ein gut eingeübter Tagesordnungspunkt bei den Stadtratssitzungen. Viele Mitglieder des Stadtparlaments nutzen die Gelegenheit, um von der Verwaltung teilweise detaillierter Aufklärung zu einzelnen Punkten zu erbitten. Mitunter dauert die Beantwortung der Fragen beinahe eine Stunde lang. Nur in Ausnahmefällen kommt es vor, dass dabei so etwas wie Heiterkeit im Plenum des Ratssaals entsteht. Bei der vergangenen Stadtratssitzung war es dann doch der Fall: Es ging um den Freiberger Tourismus, ein Logo und die Nationalflagge der Schweiz.

Ausgangspunkt für den teilweise heiteren Austausch zwischen Stadtverwaltung und Stadträten war eine Anfrage von Wolfgang Hopf, der für die CDU im Gremium sitzt. Er nahm Anstoß an einem Detail der Tourismusstelen, die sich mittlerweile an vielen Punkten der Altstadt befinden und den Touristen Orientierung bieten sollen. Bei einem Blick auf die grauen Tafeln erfahren sie beispielsweise, wo sich welche Sehenswürdigkeit befindet. Auch Parkplätze und das Kreiskrankenhaus sind ausgewiesen. Und genau dieser letzte Punkt macht Stadtrat Hopf zu schaffen. Denn das Symbol, mit dem das Krankenhaus auf den Stelen vermerkt ist, erinnert ihn an die Schweiz. Auf dem Stadtplan der Stelen prangt nämlich an der Stelle der Klinik ein weißes Kreuz in einem roten Quadrat. Ein "schwerer Fehler" sei dies, argumentiert Hopf. Er bat die Freiberger Stadtverwaltung die "Nationalflagge der Schweiz" zu entfernen.

Hopf habe mit seiner Kritik nicht vollkommen Unrecht, wie Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) während der Sitzung des Stadtrates zugab. Für gewöhnlich wird ein Krankenhaus mit einem roten Kreuz auf weißen Grund samt stilisiertem Dach abgebildet. Es wird beispielsweise auch ein Piktogramm verwendet, bei dem ein weißes Haus samt rotem Kreuz auf blauen Grund dargestellt wird. Eben ein solches zeigte Krüger dann auch den Stadträten -und zum Vergleich noch einmal die Schweizer Flagge sowie die Darstellung auf der Stele. Dennoch sieht die Stadtverwaltung keinen großen Raum für Missverständnisse, wie der Oberbürgermeister erläuterte. Schließlich weise ein Text neben dem Symbol das rote Quadrat als Kreiskrankenhaus aus. Aber: "Eine gewisse Verwechslungsgefahr ist möglicherweise gegeben", so Krüger.

Auf die Bedenken aus dem Stadtrat will das Rathaus trotzdem eingehen. Im nächsten Jahr sollen die Stelen sowieso überarbeitet werden, weil die Tourismuszentrale an den Schlossplatz zieht und deswegen Informationen auf den Tafeln angepasst werden. In dem Zusammenhang soll auch das weiße Kreuz auf rotem Grund verschwinden, durch ein eindeutiges Krankenhaussymbol ersetzt werden.