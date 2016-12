Ein Leben mit Eliza Doolittle und Evita

Man kennt sie aus der Zeitung, aus dem öffentlichen Leben. Für die "Freie Presse" zeigen Macher aus Mittelsachsen ihre private Seite. Heute: Susanne Engelhardt, Sängerin am Mittelsächsischen Theater

Von Astrid Ring (Text) und Eckardt Mildner (Foto)

erschienen am 31.12.2016



Freiberg. Den Terminkalender hat Susanne Engelhardt meist griffbereit. Denn oft sind Proben sowie Vorstellungen für Kinder sowie Erwachsene am Freiberger Theater eng gestrickt. Unser Gesprächstermin musste sich also exakt in den künstlerischen Alltag der Sängerin einfügen. Und dann ist da noch der Fahrtweg bis ins heimatliche Burkhardswalde, wo Susanne Engelhardt mit ihrem Mann wohnt. In Freiberg hat sie jedoch eine Nebenwohnung, damit sie sich nach den abendlichen Vorstellungen nicht noch ins Auto setzen muss. "Aber sonst ist das kein Problem, denn beim Autofahren lerne ich Liedtexte ganz gut", erzählt sie und lacht dabei. "Ach ja, und außerdem lerne ich Texte bei der Gartenarbeit", fügt sie an.

Gut gelaunt sitzt Susanne Engelhardt nun in dem kleinen Café im Freiberger Zentrum zwischen Probe und Vorstellung. Seit 33 Jahren singt sie auf den Bühnen in Döbeln und Freiberg. In Leipzig studierte sie zuvor an der Musikhochschule klassischen Gesang im Sopranfach. Dabei stammt die gebürtige Sonnebergerin aus einer thüringischen Familie, die mit dem Theater eher wenig am Hut hatte. "Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden." Doch schon als Kind habe sie gern gesungen und dabei in ihrer Großmutter und den Eltern immer Unterstützer gefunden. Schließlich sei ihre Musiklehrerin aufmerksam geworden. Susanne Engelhardt begann, Klavier zu lernen und bekam Gesangsausbildung.

Im Studium schaffte sie es - im zweiten Anlauf - wie sie sagt, ins Solofach. "Ich war lange Zeit ein Kind und musste durch eine harte Schule gehen im Studium", erinnert sich die heute 57-Jährige. Stolz sagt sie deshalb: "Von meinen Kommilitoninnen arbeiten noch drei solistisch."

Gern wäre sie nach dem Studium nach Thüringen zurückgegangen. Doch Engelhardt wurde nach Sachsen ans Döbelner Theater vermittelt und dort 1983 sofort fest angestellt. "Meine erste Rolle war die Belotte in ,Madame Pompadour'." Als ihre Lieblingsrollen aus den vergangenen Jahren nennt sie die Eliza aus "My Fair Lady", die Evita im gleichnamigen Musical, die Sally Bowles in "Cabaret" und die Norma Desmond in "Sunset Boulevard". Die Gretel in Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel" und die Papagena in Mozarts "Zauberflöte" waren ihre schönsten Opernrollen. "Ich bin aber eine Soubrette." Sie liebt das leichte Gesangsfach, und vor allem im Musical fühlt sich Susanne Engelhardt zu Hause. Dabei weiß sie, dass sie kein "Stimmwunder" ist. "Aber das Gesamtpaket muss stimmen", nennt sie ihr Credo. "Ich stehe hinter dem, was ich singe und spiele." Mehr noch: "Ich mache mir wirklich Gedanken über jeden Satz." Sie will die Zuschauer begeistern mit allem, was ihr zur Verfügung steht. Und nur so könne sie über die Jahre glaubwürdig sein.

Dabei weiß sie, dass die Zeit der Jung-Mädchen-Rollen hinter ihr liegt - nun seien es halt die Rollen ihrem Alter entsprechend, in die sie schlüpfe. Und noch immer sei jedes Stück eine Herausforderung, denn "wenn man gut sein will, muss man immer dem Ganzen dienen", so ihre Meinung über ihren Anteil in einer Aufführung. Und gerade auf den so oft beschriebenen Brettern, die die Welt bedeuten, sei auch etwas Demut wichtig. Das reale Leben sei davon ein gut Stück entfernt. In ihrem Beruf kann Engelhardt "in anderen Leben spazierengehen". Deshalb beschäftigt sie sich vor jeder neuen Rolle ausgiebig damit, was die jeweilige Person zu sagen hat. "Ich muss mit meinem Instrument - meiner Stimme - in der Rolle klarkommen", erklärt sie. So habe sie für die Evita zwei Biografien gelesen. Für die Rolle der Eliza Doolittle war es George Bernard Shaw, mit dem sie sich ausgiebig beschäftigte.

Doch Susanne Engelhardt steht nicht nur auf der Bühne des Freiberger Theaters. Sie moderiert Veranstaltungen, tritt zu gesellschaftlichen Höhepunkten wie auch zu größeren privaten Feierlichkeiten auf. Ihren Bekanntheitsgrad und ihren Ruf als Sängerin mit schauspielerischem Profil hat sie sich hart erarbeitet. Das nennt sie ihr Handwerk, erworben durch Gesangskultur, Stimm- und Schauspielausbildung und Tanz. Körperliche Fitness zähle zu den wichtigen Dingen.

Mehr als 100 Rollen hat Susanne Engelhardt gespielt. Derzeit steht sie unter anderem als Dolly in "Hello Dolly" auf der Bühne, mimt die gute Hexe im "Zauberer von Oz" und singt die Sylviane in der "Lustigen Witwe". Ihr Traum: "Ich singe gern Barbara Streisand und möchte mal die Funny im Musical ,Funny Girl' geben." Sonst hätten sich viele ihrer Träume erfüllt. Unter anderem der, so oft es geht, in den Bergen abzuschalten vom Theater und einfach zu genießen. "Das kann ich mit meinem Mann sehr gut."

Verlosung Für die erste Premiere 2017 mit Susanne Engelhardt "Ich bring Dich um die Ecke ... zum Autobus", eine Revue mit Schlagern der 1920er- und 30er-Jahre, am 4. Februar im Theater Freiberg, verlost die "Freie Presse" 2 Karten. Interessenten sollten sich am Montag von 13 bis 13.10 Uhr unter Telefon 03731 37614195 melden. Die Gewinner werden unter allen Anrufern ausgelost.

