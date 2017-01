Experte: Einige Orte bleiben auf der Strecke

Obwohl in Mittelsachsen in den ländlichen Raum weiterhin Millionen Euro öffentliches Geld fließen, fordern Demografen ein Umdenken.

Von Jochen Walther

Niederbobritzsch/Mohsdorf. Dorothea Palm sitzt zwischen zwei Stühlen: Die Geschäftsführerin des Verkehrsvereins "Rochlitzer Muldental", der die Förderanträge für die Verschönerung der Dörfer zwischen Frohburg und Taura prüft, hat allein im Vorjahr 17 Vorhaben für 1,2 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Andererseits weiß Palm, dass in ihrer Region keine einzige Kommune gewachsen ist, nur geschrumpft.

"Daher unterziehen wir alle Anträge zur Um- oder Wiedernutzung maroder und leer stehender Häuser einem Demografie-Check", so Palm. Das hält auch der bundesweit tätige Arbeitskreis "Städte und Regionen" der Gesellschaft für Demografie, dem Soziologen, Politikwissenschaftler und Statistiker angehören, für wichtig. Doch das Gremium geht weiter. "Bei der anhaltenden Schrumpfung werden einige Dörfer auf der Strecke bleiben", sagt der Vorsitzende Steffen Maretzke.

Indes halte die Politik daran fest, kein Dorf aufgeben zu wollen. Dabei müsse mit dem Tabu, über die Auflösung von kleinen Siedlungen in abgelegenen Gebieten nachzudenken, gebrochen werden. Palm sperre sich zwar nicht, schränkt aber ein: "Das ist von Region zu Region unterschiedlich." Junge Familien, die in Dörfern zum Bauherr werden, würden meist Landschaft und Ruhe lieben. "Es gibt aber auch Leute, die in der Nähe der Angehörigen bleiben wollen, um sich gegenseitig zu helfen", ist Palm überzeugt. Dazu gehört auch Rico Sprenger, der gerade mit seiner Frau die Scheune eines Vierseithofs im Burgstädter Ortsteil Mohsdorf für Wohnzwecke umbaut. "Finanziell wäre es günstiger, neu zu bauen. Die Fördermittel decken den Mehraufwand. Wir wollen, dass unsere Kinder über die Wiesen streunen", sagt der 33-jährige Mühlauer. Zudem würde die Tante seiner Frau auf dem Hof leben. Dass es nur einen Bäcker im Ort gibt, störe nicht. Wichtiger seien Internet und Verkehrsanbindung. Das sieht Barbara Kroll, die mit Mann und zwei Kindern in Niederbobritzsch lebt, ähnlich. "Wer eine alte Mühle ausbauen will, kommt ohne Fördergeld nicht aus", so die 36-Jährige. Ihr sei wichtig, die alte Bausubstanz zu erhalten. "Natürlich haben wir bei der Suche nach dem Grundstück darauf geachtet, dass Schule und Kita in erreichbarer Nähe sind."

Das bietet auch die Erzgebirgsgemeinde Neuhausen. Doch Rathauschef Peter Haustein (parteilos), der sich den Überlegungen der Demografie-Experten überhaupt nicht anschließen will, fordert vielmehr: "Wir haben Dörfer, in denen es weder einen Laden noch Post und Kneipe gibt, trotzdem ziehen Leute in diese Orte. Der wunde Punkt ist der Nahverkehr, der verbessert werden muss." Rückendeckung erhält er von Vize-Kreischef Lothar Beier (CDU). "Gewachsene Strukturen aufzugeben, ist das falsche Signal." So seien allein seit dem Jahr 2008 rund 100 Millionen Euro in ländliche Regionen Mittelsachsens geflossen.

Auch Oederans Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) mahnt eine breite Debatte an: "Die Gesellschaft muss sich überlegen, was sie sich leisten will und kann. Auch als Kommune können wir den Euro nur einmal ausgeben."