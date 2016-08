Freiberg: Polizei fahndet nach mutmaÃŸlichem Ladendieb

Freiberg: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Ladendieb

erschienen am 22.08.2016



Freiberg. Mit dem Bild einer Überwachungskamera fahndet die Polizei jetzt nach einem mutmaßlichen Ladendieb in Freiberg. Wie die Beamten am Montag mitteilten, soll der Verdächtige am Mittwoch, 30. März 2016, gegen 17.05 Uhr, Waren im Wert von mehr als 900 Euro in einem Geschäft an der Straße Am Bahnhof gestohlen haben. Der Mann steckte den Angaben nach Kosmetika, Tabletten, einen Damenrasierer sowie Speichermedien unter seine Jacke und verließ den Laden ohne zu bezahlen. Bei der Tat wurde der Mann von einer Überwachungskamera gefilmt.

Das Amtsgericht Chemnitz hat nun auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Freiberg entgegen unter Telefon 03731/70-0. (fp)