Freiberger Brauhaus will Werk weiter modernisieren

Zwei Millionen Euro pro Jahr fließen laut Angaben des Unternehmens in technische Neuerungen. Eine bauliche Veränderung am Freiberger Standort hat es darüber hinaus schon gegeben.

Von Kai Kollenberg

erschienen am 10.02.2017



Freiberg. Das Freiberger Brauhaus will in den kommenden Jahren weiter in die Produktionsstätte in Freiberg investieren. Das betonte Michael Eßlinger, Sprecher der Geschäftsführung, gestern im Gespräch mit Medienvertretern. Für technische Investitionen seien in den vergangenen Jahren zwei Millionen Euro pro Jahr bereitgehalten worden. Daran werde festgehalten, sagte Eßlinger, weil es auch notwendig sei: "Maschinen, die laufen, verschleißen." Unter anderem soll noch in diesem Jahr ein neuer Flascheneinpacker angeschafft werden. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen einen neuen Entlader in Betrieb genommen.

Die Brauerei präsentierte gestern der Öffentlichkeit ihren neuen Eingangsbereich. In dem zweigeteilten Gebäude sind unter anderem der Pförtner und Büroräume untergebracht. 25 Mitarbeiter der Bereiche Logistik, Vertrieb/Gastronomie und der Tochtergesellschaft Gastro-Service-Mittelsachsen (GSM) haben hier ihren Sitz. Laut Brauerei war der Bau des neuen Gebäudes notwendig geworden, weil der Container, in dem die Mitarbeiter bisher untergebracht waren, zu klein geworden war. Vor allem die Geschäfte der GSM, die unter anderem die Freiberger Sommernächte organisiert, machten die Vergrößerung notwendig. Insgesamt stehen nun für die Geschäftsbereiche 400 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung. Rund eine Million Euro kostete der Neubau.

Weitere Vergrößerungen an der Freiberger Produktionsstätte sind derzeit aber nicht geplant, wie Michael Eßlinger betonte. "Das wird in den nächsten Jahren nicht passieren", sagte er auf Nachfrage. Doch der Standort des neuen Gebäudes am Eingangsportal der Brauerei sei durchaus strategisch gewählt worden. So sei noch immer das Potenzial für mögliche Produktionserweiterungen gegeben. In diesem Jahr werde nur noch ein Regenrückhaltebecken gebaut.

Derzeit füllt das Freiberger Brauhaus 180 Millionen Flaschen Bier pro Jahr ab. Insgesamt zehn Sorten umfasst das Sortiment. Nachdem im vergangenen Jahr ein alkoholfreies Radler im Markt eingeführt wurde und Ende 2015 ein Edelkeller, sind derzeit keine Erweiterungen der Produktpalette geplant. Zuletzt hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Sorten unter dem Label "Freibergisch" - wie das Bockbier oder das Export - nach 20 Jahren unter das Dach der Freiberger Markenbiere zurückkehren. Der Konsument solle so Freiberger Biere leicht finden.

Michael Eßlinger bestätigte gestern für die Geschäftsführung, dass die Kunden die alte Marke nicht immer mit dem Freiberger Brauhaus in Verbindung gebracht hätten. Dennoch hätten sich bereits Kunden wegen der Umstellung beschwert: "Immer wenn man etwas am Etikett macht, rühren sich die Leute", sagte Eßlinger.