Freiberger wegen Vergewaltigung einer Neunjährigen zu Freiheitsstrafe verurteilt

erschienen am 03.11.2016



Chemnitz/Freiberg. Das Landgericht Chemnitz hat am Donnerstag einen 22-jährigen Freiberger wegen schwerem sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sieben Monaten verurteilt. Der ehemalige Förderschüler hat laut Richter Michael Mularczyk gestanden, im Zeitraum zwischen Januar und April 2016 ein neunjähriges Mädchen in vier Fällen missbraucht und einmal vergewaltigt zu haben. Dafür lockte er das Nachbarskind in seine Wohnung auf dem Wasserberg oder in den Keller. Dort zwang er das Mädchen zunächst zu "Doktorspielen" und zeigte ihm Pornos. Einmal vergewaltigte er die Neunjährige in einer Zugtoilette - bei einem gemeinsamen Ausflug mit seiner Mutter, bei der er noch wohnt, nach Pirna.

Seit Mai sitzt der Freiberger, der ausgebildeter Lagerfachhelfer ist, in der Justizvollzugsanstalt Zwickau. Jetzt soll er nach Waldheim verlegt werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (hh)