Kater Nero verheißt kalten Winter

erschienen am 27.11.2016



Voigtsdorf/Erzgebirge (dpa/sn) - Kater Nero hat sich auf einen richtigen Winter vorbereitet. Beim sogenannten Katzenwiegen nach einem alten Brauch im kleinen Erzgebirgsort Voigtsdorf zeigte die historische Waage am Sonntag 6470 Gramm an und damit 40 Prozent mehr als im Sommer, wie der Organisator des Spektakels, Jens Lommatzsch, berichtete. Normal sei ein Gewichtsplus von 25 Prozent. «Die Katze hat wie verrückt gefressen, der Winter wird kalt», so das Resümee nach dem Motto: Je fetter die Katze, desto härter der Winter. Das von dem Maschinenbauingenieur zum dritten Mal inszenierte Katzenwiegen lockte nach seiner Schätzung rund 300 Schaulustige an.

Großes Pendant des «Katzenwiegens» ist Punxsutawney im Osten der USA, die Heimat des legendären Murmeltiers. Wie lange der Winter bleibt, wird dort am 2. Februar entschieden, wenn in Pennsylvania Murmeltier Phil aus seinem Bau gelockt wird und seinen Schatten sieht - oder eben nicht.