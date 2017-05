Kein kalter Kaffee für Eltern

erschienen am 08.05.2017



Freiberg. Am Weltrotkreuztag haben Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Freiberg am Montag den Eltern an den Kitas mit einer ganz besonderen Aktion gedankt. Sie haben im Rahmen der bundesweiten Aktion "Kein kalter Kaffee" an den fünf Kitas des DRK in der Umgebung den Eltern frühmorgens von 6 Uhr bis 9 Uhr einen gratis Becher Kaffee ausgeschenkt.

Die Aktion wird am Nachmittag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr in den Horten des DRK Freiberg fortgesetzt. (jreb/hors)