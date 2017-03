Kreis hofft auf Sonderprogramm für ramponierte Straßen

Noch musste keine Straße in Mittelsachsen gesperrt werden. Aber der Winter hat mehr Schlaglöcher hinterlassen als in den vergangenen Jahren.

Von Steffen Jankowski

erschienen am 13.03.2017



Freiberg. Rund 1,2 Millionen Euro stehen dem Landratsamt Mittelsachsen dieses Jahr für die Unterhaltung der Straßen im Landkreis zur Verfügung.Das Geld ist aber nicht nur für die Beseitigung von Schadstellen gedacht, sondern auch für andere Reparaturen an Schildern, Geländern und so weiter. Ob das Budget ausreicht, ließ Kreissprecher André Kaiser auf Nachfrage offen. Denn es wird bereits zu Jahresanfang stärker strapaziert als in den vergangenen Jahren.

"Der Winter hat deutlich sichtbare Spuren am Straßennetz in Mittelsachsen hinterlassen. Die konkrete Schadensaufnahme wird noch erfolgen, aber es ist schon deutlich erkennbar, dass die Schäden höher als im vergangenen Jahr sind", erklärt Landrat Matthias Damm (CDU).

Zwischen den Ministerien in Dresden werde gerade ein Winterschadenssonderprogramm abgestimmt, erklärt Kathleen Brühl vom Verkehrsressort. Auch wenn die Referentin zur konkreten inhaltlichen und finanziellen Ausgestaltung noch nichts sagen kann, wird die Botschaft in Mittelsachsen gern gehört. "Die Auflage eines Sonderprogramms können wir nur begrüßen", sagt Landrat Damm.

Unterdessen haben die Straßenmeister im Kreis begonnen, die größten Schlaglöcher zu beseitigen. Das gesamte Ausmaß der Schäden werde erst bei Befahrungen Ende März ermittelt, so Kaiser. Diese würden mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr ausgewertet; im Ergebnis könne es auch zu großflächigen Instandsetzungen kommen. So seien voriges Jahr allein in die Staatsstraße S 200 rund 60.000 Euro und in die Bundesstraße B 169 gut 130.000 Euro gesteckt worden. Wann und wo die Flickkolonne anrückt, legten die Straßenmeister operativ fest. Vollsperrungen werde es bei Flickungen nicht geben, jedoch sei mit halbseitigen Einengungen und Behinderungen zu rechnen.

Unterdessen hat die Industriegewerkschaft Bau dazu aufgerufen, dem ACE Auto Club Europa via Internet Schlaglöcher zu melden. "Investitionen in den Straßenbau sichern Arbeitsplätze und sind zudem notwendig", urteilt Ralf Noack. Mittelsachsen sei in Bezug auf die Schäden aber kein Extrembeispiel, so der Gewerkschaftssekretär aus Chemnitz: "Es sieht überall schlimm aus." Beim ACE waren laut ACE-Mann Harald Kraus allein am Freitag rund 70 Meldungen eingegangen.

