Leere Dörfer, volle Städte

Die Landflucht junger Leute hält an. In Mittelsachsen profitieren vor allem die Studentenstädte Freiberg und Mittweida davon. Kommunen, die nicht ausbluten wollen, müssen reagieren.

Von Jochen Walther

erschienen am 01.11.2016



Oederan/Neuhausen. Ans Weggehen hat Stefanie Lauckner aus Voigtsdorf bisher kaum Gedanken verschwendet. Die 22-Jährige arbeitet im Waldgasthof Bad Einsiedel nahe Seiffen. "Nur wenn es im Erzgebirge keine Jobs mehr gibt, würde ich in die Kreisstadt gehen." Für Jessica Brandl kommt indes eines nicht mehr infrage: zurück ins Muldental. Dabei hatte die Ex-Lunzenauerin ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Rochlitz absolviert. Sie arbeitete in einem bayrischen Krankenhaus, bevor sie vor vier Jahren zurückkehrte. Nun ist sie angekommen. "Leipzig hat mir schon immer gut gefallen - total hip, weltoffen, kinderfreundlich, viel Kultur. Und ich kann mit dem Rad zur Arbeit fahren", sagt die 24-Jährige.

Kein Einzelfall. "Es sind vor allem junge Leute, die sich wie Vogelschwärme überall in der Provinz aufmachen, um sich in angesagten Orten niederzulassen", so Experte Harald Simons vom Forschungsinstitut Empirica. In Mittelsachsen hätten diese Anziehungskraft Freiberg (Grafik), Mittweida und auch Döbeln. Doch den Preis für deren Plus an 20- bis 30-jährigen Zuzüglern zahlt das Umland.

Das kann Carina Müller bestätigen. Der Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamts in Neuhausen graut's vor den Monaten September und Oktober. "Dann melden sich die 16- bis 18-Jährigen, die Lehre oder Studium beginnen, ab", sagt Müller. Der Großteil würde nie zurückkehren. Zudem ärgere sie sich über jene Uni-Städte, die eine Zweitwohnsitzsteuer kassieren - oft 10 Prozent der Kaltmiete. "Um die zu sparen, melden sich junge Leute im Heimatort komplett ab, der Studienort wird Hauptwohnsitz." Ähnlich ergeht es Oederan. "Wir können mit Städten wie Chemnitz nicht konkurrieren", verdeutlicht Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler), dem noch ganz andere Probleme zu schaffen machen - allen voran die Mobilität. "Wir sind kein Speckgürtel, liegen genau in der Mitte zwischen Chemnitz und Freiberg. Da brauchen junge Leute gute Verkehrsverbindungen. Wie soll ich Bürger halten, wenn der Regionalexpress in Oederan durchrauscht, keine Bus nach Freiberg fährt."

In dem Zusammenhang hat sich auch Mittelsachsens Ex-Landrat Volker Uhlig (CDU) zu Wort gemeldet: "Die Stadt braucht das Land, und das Land braucht die Stadt." Uhlig hatte schon zu Amtszeiten betont, dass der demografische Wandel das in den nächsten Jahrzehnten bestimmende Thema werde. "Wir sind alle Individuen, die dorthin gehen, wo es ihnen gefühlt besser geht." Er mahnt daher zum Schulterschluss von Politik und Wirtschaft in Mittelsachsen an. Und er gibt zu bedenken: "Der Einzelne kann nichts ändern."

Das ist auch Annette Schwandtke von der IHK Chemnitz, Regionalkammer Mittelsachsen, klar: "Wenn einmal Jugendliche die Region verlassen haben, ist es schwer, sie als Arbeitskräfte wieder zurückzuholen." Schwandtke setzt daher auf die Zusammenarbeit mit den Firmen, Ausbildungsmessen und Aktionen wie die Woche der offenen Unternehmen. Doch Pflegedienstleistern wie die Stiftung Münch, die Heime nahe der Grenze zu Tschechien betreibt, trifft die Landflucht junger Leute besonders hart. "Natürlich helfen Messen, aber letztlich müssen wir aus eigener Kraft Azubis finden, die bereit sind, in einer ländlichen Region mit schlechten Busverbindungen zu arbeiten", sagt Juniorchef Alexander Münch. Daher müsse Social Media bei der Fachkräftesuche noch gezielter eingesetzt werden. Er betont in dem Zusammenhang: "Wertschätzung motiviert mehr als Geld."

Ihre Meinung ist uns wichtig: Wie soll der Landflucht begegnet werden? - Bitte schreiben Sie an die "Freie Presse"-Lokalredaktion Freiberg, Kirchgäßchen 1 in 09599 Freiberg, gern auch per E-Mail an den Autoren unter jochen.walther@freiepresse.de.